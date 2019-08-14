Премьер: бюджет следующего года будет самым большим в истории Латвии

По его словам, за счет развития экономики "чистый рост" бюджета 2020 года предусмотрен в размере более 500 млн евро. "Экономика растет, активность увеличивается, уплаченные налоги продолжают расти, поэтому и бюджет тоже", - сказал премьер-министр.

Тем не менее, по словам премьера, проблемой остаются слишком большие запросы министерств, которые превышают возможности бюджета, поэтому бюджет будущего года все равно будет запланирован с дефицитом. По его словам, если принять во внимание все интересы и желания партий правящей коалиции, бюджет 2020 года с профицитом невозможен.

"Мы, пять партий, должны прийти к соглашению, как справедливо перераспределить ожидаемый прирост бюджета", - сказал Кариньш.

На вопрос о конкретных налоговых изменениях в следующем году, Кариньш ответил, что необходимо разгрузить получателей низких зарплат, что стало бы также одним из инструментов борьбы с теневой экономикой. Премьер подчеркнул, что у получателей низких зарплат - одна из самых высоких налоговых нагрузок в регионе.

По мнению Кариньша, в Латвии самым простым механизмом улучшения ситуации получателей маленьких зарплат стало бы увеличение необлагаемого минимума, а не повышение минимальной зарплаты. "Если мы повышаем минимальную зарплату, налог остается высоким, и человек мало что получает. Это выгодно для государственной казны, но не для общества", - сказал премьер.

Он признал, что повышение необлагаемого минимума будет означать в краткосрочной перспективе, что казна получит немного меньше денег, но именно поэтому государственные доходы и расходы нужно планировать на три года. "Я хотел бы перспективы для налоговой политики на три года, потому что мы при формировании правительства обязались в текущем цикле существенно менять налоги не более одного раза и не делать это в последний момент. И если мы смотрим на изменения необлагаемого минимума, то одновременно должны смотреть на очень многие налоговые режимы", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, председатель комитета коалиции по налоговой политике Атис Закатистов ранее заявил, что фискальное пространство будущего года будет "даже очень позитивным", пообещав назвать конкретные суммы на будущей неделе.

В утвержденной правительством в апреле программе стабильности на 2019-2022 годы прогнозируется, что фискальное пространство 2020 года будет отрицательным - 11,9 млн евро.

По словам Закатистова, комитет рассматривает ряд вопросов, в том числе о налогах, и фискальное влияние предложений на бюджет будет известно на будущей неделе.