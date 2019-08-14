В Валге поймали одного из российских медведей и отправили в зоопарк

Полторы недели слежки оказались довольно утомительными, но полными приключений, и медведя, наконец, нашли на ферме в деревне Кулли.
Животное очнулось после того, как его поймали, его состояние здоровья проверил ветеринар, который подтвердил, что все в порядке и теперь медведь в безопасности находится в Таллиннском зоопарке. Следующим этапом работы с этим медведем будет переправка в Россию.
О местонахождении второго медведя ничего не слышно в течение пары недель.
Департамент окружающей среды хотел бы поблагодарить местных жителей за их понимание, и местных охотников, а также ветеринара Мадиса Лейвитса за эффективную работу.
Напомним, что медведи Поля и Проша пересекли эстонско-российскую границу в конце июня, после чего их часто видели рядом с людьми под Валгой.