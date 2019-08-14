Ср, 14.08.2019
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В Валге поймали одного из российских медведей и отправили в зоопарк

Иллюстративное фото

ФОТО: Patrick Hertzog / AFP

Прошлой ночью в окрестностях Валги был пойман один из псковских медведей, сообщает Rus.Postimees

Полторы недели слежки оказались довольно утомительными, но полными приключений, и медведя, наконец, нашли на ферме в деревне Кулли.

Животное очнулось после того, как его поймали, его состояние здоровья проверил ветеринар, который подтвердил, что все в порядке и теперь медведь в безопасности находится в Таллиннском зоопарке. Следующим этапом работы с этим медведем будет переправка в Россию.

О местонахождении второго медведя ничего не слышно в течение пары недель.

Департамент окружающей среды хотел бы поблагодарить местных жителей за их понимание, и местных охотников, а также ветеринара Мадиса Лейвитса за эффективную работу.

Напомним, что медведи Поля и Проша пересекли эстонско-российскую границу в конце июня, после чего их часто видели рядом с людьми под Валгой.

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