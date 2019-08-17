Награжденных пилотов рейса A321 еще до взлета дважды предупреждали о птицах

Членов экипажа лайнера Airbus-A321, которые спасли жизни 266 пассажиров, удачно посадив самолет с неработавшими двигателями на кукурузное поле, минимум два раза еще до взлета предупреждали о стаях птиц в округе аэропорта, сообщает проект "База" со ссылкой на перехваченные переговоры диспетчерской службы.
Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из аэропорта Жуковского в 6:12 и уже через две минуты пилот сообщил о том, что один из двигателей перестал работать. Диспетчер разрешил им вернуться в аэропорт, однако после того, как работать перестал и второй двигатель, такой возможности уже практически не было.
Перехваченные переговоры также свидетельствуют, что пилот не стал паниковать и после тяжелого приземления на кукурузное поле проинформировал диспетчера о своем местонахождении, произведенных действиях, чтобы обеспечить эвакуацию пассажиров, а также о числе пострадавших. С момента, когда экипаж сообщил об аварийной посадке, до направления автобусов из аэропорта и принятия пассажиров прошло всего 30 минут.
В момент аварии в самолете находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. К счастью, погибших нет. Командир самолета - 23-летний Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звание героев России.