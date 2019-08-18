Вс, 18.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

В случае жесткого Brexit выплаты Латвии в бюджет ЕС вырастут на 23,27 млн евро

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Если Соединенное Королевство выйдет из Европейского союза без соглашения, взносы Латвии в бюджет ЕС в 2020 году могут вырасти на 23,27 млни евро, говорится в подготовленном Министерством финансов информационном сообщении, поданном на рассмотрение в Кабинет министров.

Минфин отмечает, что неведение о процессе выхода Великобритании из ЕС создает неопределенность по размеру взносов в бюджет ЕС.

По расчетам Минфина, в случае негативного исхода Brexit взносы Латвии в бюджет ЕС в 2019 году могут вырасти на 4,23 млн евро, в 2020 году - на 23,27 млн евро. В последние годы взносы Латвии в бюджет Ес составляют примерно 250 млн евро.

По данным Министерства иностранных дел, риск Brexit без соглашения сейчас выше, чем когда-либо, что позволяет допустить, что после 31 октября 2019 года Великобритания не будет покрывать свои финансовые обязательства перед бюджетом ЕС.

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