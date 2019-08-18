В случае жесткого Brexit выплаты Латвии в бюджет ЕС вырастут на 23,27 млн евро

Минфин отмечает, что неведение о процессе выхода Великобритании из ЕС создает неопределенность по размеру взносов в бюджет ЕС.

По расчетам Минфина, в случае негативного исхода Brexit взносы Латвии в бюджет ЕС в 2019 году могут вырасти на 4,23 млн евро, в 2020 году - на 23,27 млн евро. В последние годы взносы Латвии в бюджет Ес составляют примерно 250 млн евро.