В случае жесткого Brexit выплаты Латвии в бюджет ЕС вырастут на 23,27 млн евро

Если Соединенное Королевство выйдет из Европейского союза без соглашения, взносы Латвии в бюджет ЕС в 2020 году могут вырасти на 23,27 млни евро, говорится в подготовленном Министерством финансов информационном сообщении, поданном на рассмотрение в Кабинет министров.
Минфин отмечает, что неведение о процессе выхода Великобритании из ЕС создает неопределенность по размеру взносов в бюджет ЕС.
По расчетам Минфина, в случае негативного исхода Brexit взносы Латвии в бюджет ЕС в 2019 году могут вырасти на 4,23 млн евро, в 2020 году - на 23,27 млн евро. В последние годы взносы Латвии в бюджет Ес составляют примерно 250 млн евро.
По данным Министерства иностранных дел, риск Brexit без соглашения сейчас выше, чем когда-либо, что позволяет допустить, что после 31 октября 2019 года Великобритания не будет покрывать свои финансовые обязательства перед бюджетом ЕС.