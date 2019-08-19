Пн, 19.08.2019
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  • Мэром Риги избран Олег Буров

Мэром Риги избран Олег Буров
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Олег Буров

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Депутаты Рижской думы сегодня на внеочередном заседании избрали новым мэром столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Олега Бурова, который до этого был исполняющим обязанности председателя думы. 

В голосовании приняли участие 48 депутатов, из них 35 проголосовали за Бурова - 11 депутатов ЧСР, четыре представителя "Фракции независимых депутатов", три депутата блока "Риге" и 17 депутатов "Согласия".

За второго кандидата - представителя партии "Для развития Латвии" Виестурса Зепса - проголосовали 12 депутатов: восемь депутатов "Для развития Латвии" и четыре представителя национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Четыре депутата "Единства" и семь депутатов Новой консервативной партии в голосовании не участвовали, покинув зал заседаний до голосования. Голос независимого депутата Байбы Броки был признан недействительным.

Мэра в Риге не было с 21 июня, когда, не проработав и месяца, вотум доверия не прошел Дайнис Турлайс (ЧСР). Он на этот пост был избран после того, как от должности отстранили многолетнего мэра столицы Нила Ушакова ("Согласие"), который позже был избран в Европарламент.

20 августа было последним днем, когда депутаты столичной думы должны были избрать мэра. В противном случае Сейм имел бы право инициировать ее роспуск и объявить досрочные выборы.

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