Мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы сегодня на внеочередном заседании избрали новым мэром столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Олега Бурова, который до этого был исполняющим обязанности председателя думы.
В голосовании приняли участие 48 депутатов, из них 35 проголосовали за Бурова - 11 депутатов ЧСР, четыре представителя "Фракции независимых депутатов", три депутата блока "Риге" и 17 депутатов "Согласия".
За второго кандидата - представителя партии "Для развития Латвии" Виестурса Зепса - проголосовали 12 депутатов: восемь депутатов "Для развития Латвии" и четыре представителя национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.
Четыре депутата "Единства" и семь депутатов Новой консервативной партии в голосовании не участвовали, покинув зал заседаний до голосования. Голос независимого депутата Байбы Броки был признан недействительным.
Мэра в Риге не было с 21 июня, когда, не проработав и месяца, вотум доверия не прошел Дайнис Турлайс (ЧСР). Он на этот пост был избран после того, как от должности отстранили многолетнего мэра столицы Нила Ушакова ("Согласие"), который позже был избран в Европарламент.
20 августа было последним днем, когда депутаты столичной думы должны были избрать мэра. В противном случае Сейм имел бы право инициировать ее роспуск и объявить досрочные выборы.