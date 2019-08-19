Мэром Риги избран Олег Буров

Мэра в Риге не было с 21 июня, когда, не проработав и месяца, вотум доверия не прошел Дайнис Турлайс (ЧСР). Он на этот пост был избран после того, как от должности отстранили многолетнего мэра столицы Нила Ушакова ("Согласие"), который позже был избран в Европарламент.