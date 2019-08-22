В Риге временно ограничат движение на улицах Лачплеша и Бикерниеку

В связи со строительными работами с 23 августа по 20 сентября будет ограничено движение транспортных средств на улице Лачплеша, а с 24 по 25 августа в связи с работами по ремонту кабельного колодца будет ограничено движение на улице Бикерниеку, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
На улице Лачплеша работы будут вестись у здания по адресу ул. Лачплеша 25, а работы по ремонту колодца пройдут на перекрестке улиц Бикерниеку и Кастранес.
Компании, проводящие работы, также обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда, обеспечить подъезд жителей и работников компаний, чье место жительства или работы находится на закрытом участке улицы, к домам или месту работы.