В Риге временно ограничат движение на улицах Лачплеша и Бикерниеку

В связи со строительными работами с 23 августа по 20 сентября будет ограничено движение транспортных средств на улице Лачплеша, а с 24 по 25 августа в связи с работами по ремонту кабельного колодца будет ограничено движение на улице Бикерниеку, сообщили агентству LETA в Рижской думе.