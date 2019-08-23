Пт, 23.08.2019
Говоря о войне, мы можем различить две фазы - активную и пассивную. На первом этапе происходят активные военные действия, а на втором - возникают вопросы, которые касаются каждого павшего в отдельности, а именно, идентификация, эксгумация и захоронение. К сожалению, война в Латвии еще не закончена; в некотором смысле, наша страна застряла в этой второй фазе. Основатель Leģenda Талис Эшмит

В четверг в Латвии произошло более 80 ДТП: пострадали 12 человек

Автомобиль после аварии. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших - два велосипедиста.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала шесть водителей, один находился за рулем под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости на водителей оформлены 227 протоколов.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 548 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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