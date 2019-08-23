В четверг в Латвии произошло более 80 ДТП: пострадали 12 человек

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших - два велосипедиста.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала шесть водителей, один находился за рулем под воздействием наркотических веществ.
За превышение скорости на водителей оформлены 227 протоколов.
В целом полиция за прошедшие сутки оформила 548 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.