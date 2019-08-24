В Киеве прошел неофициальный военный "парад" в честь Дня независимости Украины

Несмотря на то, что Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад в День независимости Украины, в неофициальном шествии, происходившем на улицах Киева, участвовали 20 000 человек, большинство их которых были военными в армейской форме.
Президент Зеленский, обещая прекратить длящуюся пять лет войну в Восточной Украине, сообщил, что сэкономленные на отмененном параде средства будут использованы для премирования военных.
Однако находящиеся на активной службе военные и ветераны войны сами организовали неофициальный "парад". Они вышли на улицы Киева со своими близкими и сторонниками.
Галерея: военный "парад" в Киеве
Шествие было очень эмоциональным, многие участники не могли сдержать слез, а некоторые падали на колени перед близкими.
Толпа наблюдателей поддерживала участников и выкрикивала слова "Спасибо вам!" и "Слава Украине!".
Тем временем на официальном мероприятии на центральной площади Киева Зеленский наградил около 30 военных и выразил надежду в том, что в скором времени в Украину вернется мир.