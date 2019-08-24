В Киеве прошел неофициальный военный "парад" в честь Дня независимости Украины

Президент Зеленский, обещая прекратить длящуюся пять лет войну в Восточной Украине, сообщил, что сэкономленные на отмененном параде средства будут использованы для премирования военных.

Однако находящиеся на активной службе военные и ветераны войны сами организовали неофициальный "парад". Они вышли на улицы Киева со своими близкими и сторонниками.

Галерея: военный "парад" в Киеве

Шествие было очень эмоциональным, многие участники не могли сдержать слез, а некоторые падали на колени перед близкими.

Толпа наблюдателей поддерживала участников и выкрикивала слова "Спасибо вам!" и "Слава Украине!".