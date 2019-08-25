Доходы и долги потенциального администратора неплатежеспособности PNB banka

Крастиньш также задекларировал наличные накопления в размере 20 450 евро и безналичные накопления в размере 16 794 евро. Кроме того, он указал долговые обязательства в размере 53 863 евро и выданный заем в размере 42 543 евро.

Юрист указал, что в его пользовании имеется квартира в Марупе. Крастиньшу также принадлежит BMW 120 2009 года выпуска, мопед Yamaha Yamaha 2009 года выпуска. В его пользовании находится и автомобиль Audi Q7 2013 года выпуска.

Краситньш - адвокат в адвокатской фирме Skrastiņš & Dzenis. Публично доступная информация свидетельствует, что сертификат администратора неплатежеспособности он получил в 2005 году.

Архив агентства LETA свидетельствует, что Крастиньш администрировал процессы неплатежеспособности VEF Radiotehnika RRR и Avio Baltica. Имя Крастиньша звучало также как имя одного из возможных ликвидаторов ABLV Bank.