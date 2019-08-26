Вт, 27.08.2019
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Хотел взорвать дом и покончил с собой. В волости Джукстес мужчина отомстил соседям

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В воскресенье, 25 августа, в "Пели" Джукстской волости мужчина попытался вызвать взрыв газа, чтобы уничтожить деревянный дом. Когда прибыли сотрудники Пожарно-спасательной службы, в квартире был найден труп, сообщает Degpunktā.

43-летний хозяин дома в 22:00 пытался вызвать взрыв газа, чтобы покончить с собой. Соседка Рита, которую опросила передача, была первой, которая почувствовала запах утечки газа и вызвала оперативные службы.

Когда приехали спасатели, горения в квартире уже не было, но сильное задымление сохранилось. Сотрудники VUGD обследовали квартиру и нашли тело владельца жилья Илгвара.

На следующий день соседи во дворе дома нашли предсмертную записку, в котором сказано, что мужчина хотел отомстить своим соседям.

Взрыв газа стал бы жестом мести.

Передача Degpunktā передала предсмертную записку Тукумскому участку полиции.

Соседка, которая вечером в воскресенье вызвала оперативные службы, рассказала, что между ними был прямой конфликт, связанный с деньгами. Однако он не был настолько серьезным, чтобы покончить с собой.

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