Хотел взорвать дом и покончил с собой. В волости Джукстес мужчина отомстил соседям

В воскресенье, 25 августа, в "Пели" Джукстской волости мужчина попытался вызвать взрыв газа, чтобы уничтожить деревянный дом. Когда прибыли сотрудники Пожарно-спасательной службы, в квартире был найден труп, сообщает Degpunktā.
43-летний хозяин дома в 22:00 пытался вызвать взрыв газа, чтобы покончить с собой. Соседка Рита, которую опросила передача, была первой, которая почувствовала запах утечки газа и вызвала оперативные службы.
Когда приехали спасатели, горения в квартире уже не было, но сильное задымление сохранилось. Сотрудники VUGD обследовали квартиру и нашли тело владельца жилья Илгвара.
На следующий день соседи во дворе дома нашли предсмертную записку, в котором сказано, что мужчина хотел отомстить своим соседям.
Взрыв газа стал бы жестом мести.
Передача Degpunktā передала предсмертную записку Тукумскому участку полиции.
Соседка, которая вечером в воскресенье вызвала оперативные службы, рассказала, что между ними был прямой конфликт, связанный с деньгами. Однако он не был настолько серьезным, чтобы покончить с собой.