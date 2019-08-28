Повысить налог на игровые автоматы: предложены способы увеличения фискального пространства

Представители составляющих коалицию партию предлагают увеличить фискальное пространство госбюджета, например, с помощью введения пошлин для банков и повышения налога на игровые автоматы, заявили в интервью агентству LETA опрошенные политики.
В среду, 28 августа, состоялась встреча партнеров по коалиции, в ходе которой обсуждался бюджет 2020 года. Одна из тем обсуждения - где найти недостающие средства в фискальном пространстве.
Например, в видении представителя национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Иманта Парадниекса, новую пошлину необходимо ввести для банковского сектора.
"Для исполнения программы Moneyval необходимо десять миллионов евро, но эту сумму не нужно покрывать из денег налогоплательщиков, а из средств банков, чьей ответственностью это является", - считает Парадниекс.
Политик указал, что в 2018 году банки заработали 294,5 млн евро, а дополнительная пошлина принесла бы еще по крайней мере 20 млн евро.
Также, по мнению Парадниекса, Министерству финансов нужно найти способ, как можно было бы взять 72 млн евро, которые фискальное пространство бюджета потеряло из-за Rīgas satiksme, из бюджета Рижской думы.
"Недопустимо, что вся Латвия должна платить за безответственность Rīgas satiksme. Минфин должен найти решение", - подчеркнул политик.
В свою очередь представитель Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманс указал, что политическая сила предложила поднять налог на игровые автоматы, повысив его до 6000 евро за один аппарат.
"Таким образом мы бы получили по крайней мере 15 млн евро", - заявил депутат.
Фелдманс также считает, что министр финансов "должен перестать лениться" и найти способ, как перенести созданное Rīgas satiksme фискальное влияние обратно в бюджет Риги.
"Если это не будет достигнуто, это будет халатностью и виной министра финансов", - отметил политик.
Связаться с парламентским секретарем Минфина Атисом Закатистовым и самим министром финансов Янисом Рейрсом агентству LETA не удалось.
Ранее сообщалось, что включение Rīgas satiksme в правительственный сектор создаст негативное влияние на баланс бюджета - в размере 71,9 млн евро в 2020 году. В результате фискальное пространство на финансирование приоритетных мер будет отрицательным - 25 млн евро.