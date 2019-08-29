Суд рассмотрит заявление о неплатежеспособности PNB banka

Суд Видземского предместья Риги сегодня в 11.30 за закрытыми дверями рассмотрит поданное Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) заявление о неплатежеспособности PNB banka, сообщили агентству LETA в суде.
На должность администратора неплатежеспособсности выдвинут Виго Крастиньш.
Ранее в комиссии сообщили, что FKTK, реагируя на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) признать PNB banka финансовым учреждением, которое испытывает или может испытывать финансовые сложности, подготовило иск о начале процесса неплатежеспособности.
"Органы банковского надзора, ЕЦБ и FKTK, несколько раз применяли к PNB banka меры надзора, чтобы обеспечить соответствие его деятельности требованиям, а также давали возможность в установленные сроки принять меры по укреплению капитала, однако банк не смог этого сделать в установленные сроки и в установленных размерах", - заявили в FKTK.
Комиссия напоминает, что активы банка меньше, чем его обязательства, и в такой ситуации в соответствии с законом о кредитных учреждениях FKTK имеет основание обратиться в суд о неплатежеспособности банка.
Администратор будет выбран из списка Службы контроля за неплатежеспособностью. FKTK оценивает его концепцию процесса неплатежеспособности, прежний опыт, доступные ресурсы, понимание процесса борьбы с отмыванием денег и отзывы правоохранительных органов. Администратора утверждает на должности суд.
Крастиньш является адвокатом бюро Skrastiņš & Dzenis. Сертификат администратора неплатежеспособности он получил в 2005 году. Администрировал процессы неплатежеспособности VEF Radiotehnika RRR и Avio Baltica.
Также Крастиньш упоминался как один из возможных ликвидаторов ABLV Bank.
Работа PNB banka была прекращена в 21 час 15 августа во избежание оттока финансовых средств.