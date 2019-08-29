В Тукумском крае уже вторые сутки тушат лесной пожар

В Зентенской волости Тукумского края уже второй день продолжаются работы по тушению лесного пожара, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Вчера в 11 часов VUGD получила от Государственной службы леса просьбу о помощи в тушении пожара в Зентенской волости Тукумского края, где на площади в 4 га горел нижний ярус леса.
По словам Витолы, из-за опасности с наступлением темноты работы по тушению пожара были приостановлены, однако сегодня они снова продолжаются.