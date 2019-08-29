Чт, 29.08.2019
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Банк попросил о перерыве: суд продолжит рассматривать дело PNB banka в понедельник

PNB banka

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Суд Видземского предместья Риги 2 сентября в 9.30 продолжит за закрытыми дверями рассматривать заявление о неплатежеспособности PNB banka, поданное Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK).

После длившегося час судебного заседания представитель банка сообщила журналистам, что банк попросил суд о перерыве, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела. Часть документов банк получил только сегодня.

Как сообщалось, на должность администратора неплатежеспособсности выдвинут Виго Крастиньш.

Ранее в комиссии сообщили, что FKTK, реагируя на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) признать "PNB bankа" финансовым учреждением, которое испытывает или может испытывать финансовые сложности, подготовило иск о начале процесса неплатежеспособности.

"Органы банковского надзора, ЕЦБ и FKTK, несколько раз применяли к PNB banka меры надзора, чтобы обеспечить соответствие его деятельности требованиям, а также давали возможность в установленные сроки принять меры по укреплению капитала, однако банк не смог этого сделать в установленные сроки и в установленных размерах", - заявили в FKTK.

Комиссия напоминает, что активы банка меньше, чем его обязательства, и в такой ситуации в соответствии с законом о кредитных учреждениях FKTK имеет основание обратиться в суд о неплатежеспособности банка.

Работа PNB banka была прекращена в 21 час 15 августа во избежание оттока финансовых средств.

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