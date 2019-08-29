Банк попросил о перерыве: суд продолжит рассматривать дело PNB banka в понедельник

Суд Видземского предместья Риги 2 сентября в 9.30 продолжит за закрытыми дверями рассматривать заявление о неплатежеспособности PNB banka, поданное Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK).
После длившегося час судебного заседания представитель банка сообщила журналистам, что банк попросил суд о перерыве, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела. Часть документов банк получил только сегодня.
Как сообщалось, на должность администратора неплатежеспособсности выдвинут Виго Крастиньш.
Ранее в комиссии сообщили, что FKTK, реагируя на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) признать "PNB bankа" финансовым учреждением, которое испытывает или может испытывать финансовые сложности, подготовило иск о начале процесса неплатежеспособности.
"Органы банковского надзора, ЕЦБ и FKTK, несколько раз применяли к PNB banka меры надзора, чтобы обеспечить соответствие его деятельности требованиям, а также давали возможность в установленные сроки принять меры по укреплению капитала, однако банк не смог этого сделать в установленные сроки и в установленных размерах", - заявили в FKTK.
Комиссия напоминает, что активы банка меньше, чем его обязательства, и в такой ситуации в соответствии с законом о кредитных учреждениях FKTK имеет основание обратиться в суд о неплатежеспособности банка.
Работа PNB banka была прекращена в 21 час 15 августа во избежание оттока финансовых средств.