Прав ли Рейрс в отношении Фонда гарантии вкладов?
Скорее ложь — в заявлении лишь доля правды, но не приняты во внимание важные факты или контекст, поэтому заявление вводит в заблуждение или приводится вне контекста.
Закрытие банка PNB поставило вопрос о том, была ли накоплена достаточная сумма для гарантированных возмещений, а если нет, то откуда будут браться средства. Этот вопрос неоднократно обсуждался в СМИ с министром финансов Янисом Рейрсом ("Новое Единство"). Министр в своих пояснениях предоставил неточную, а также не соответствующую правде информацию.
Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) сообщила о решении приостановить работу PNB банка вечером 15 августа.
На следующее утро в интервью Латвийскому радио Рейрс подчеркнул, что в Фонде гарантии вкладов достаточно средств ("полон денег") для выплаты возмещений всем клиентам, поэтому для этих целей не будет использовано ни цента из государственного бюджета.
То, что фонд "полон денег" и государственные деньги не будут использованы, министр отметил и в разговоре в программе "Утренняя панорама". Там он добавил, что можно использовать займы и другие механизмы, но "они не будут работать в этом случае".
Менее, чем через неделю, 2 августа, Рейрс эту тему обсудил на Латвийском радио в программе Krustpunktā. На указание журналиста, что в фонде меньше средств, чем планируется возмещений клиентам банка PNB, министр ответил иначе:
"У Гарантийного фонда тройная защита. Сейчас есть три источника, прежде чем будут затронуты госсредства, до того, как государство займёт деньги. В настоящее время в гарантийном фонде есть 206 млн, а необходимая сумма больше - 279 млн. Следует взять заём в центробанке, но не деньги государства, а центрального банка, которые выдадут гарантийному фонду под проценты".
Re:Check проверил сказанное министром.
Фонд гарантийных возмещений "полон денег"?
Фонд гарантии вкладов (NGF) - образованная государством система на случай того, если кредитная организация не сможет выполнить обязательства перед вкладчиками, но они все равно получат гарантированную государством компенсацию.
Средства фонда образуют регулярные взносы банков, и им управляет FKTK. Гарантированная выплата полагается в размере не более 100 000 евро.
Сумма денег, накопленная в Фонде, снова увеличилась с 2014 года, когда он начал пополняться после дефицита средств, возникшего после краха Krājbanka. С того момента у NGF самое большое количество средств на данный момент, однако в то же время фонд не так и "полон", чтобы его денег хватило на покрытие гарантированных возмещений клиентам банка PNB.
Сразу же после приостановки деятельности банка комиссия сообщила, что в фонде 206 млн евро, в свою очередь сумма гарантируемых возмещений клиентам составляет около 279 млн евро.
Механизм заимствования не будет приведён в действие?
Этого нельзя утверждать. Так как в фонде меньше денег, чем необходимая сумма гарантированных возмещений, вероятность заимствования вполне возможна. Представитель FKTK Даце Янсоне пояснила Re:Check, что у FKTK есть доступные кредитные соглашения, которые в настоящее время могут обеспечить упомянутую сумму.
Будут ли брать взаймы у Европейского центрального банка?
Нет. По словам Янсоне, для того, чтобы Фонд гарантии вкладов мог покрыть все возмещения, он возьмёт заём у латвийских коммерческих банков, с которыми заключены действующие кредитные соглашения. Таким образом, доступны 300 млн евро, которые вместе с имеющимися деньгами фонда составляют в общей сложности 506 млн евро.
FKTK отмечает, что в настоящее время невозможно предсказать сумму займа, требуемую у коммерческих банков.
Во-первых, регулярные взносы банков в фонд продолжаются - они делаются ежеквартально.
Во-вторых, NGF является первым кредитором в очереди, то есть деньги, полученные от банка, сначала поступают в фонд в соответствии с его гарантированными выплатами.
В-третьих, гарантированные выплаты не проходят "за один день" и по закону заявку на возврат денег можно подать в течение пяти лет. До 29 августа клиентам банка PNB было выплачено 110 млн евро.
Есть ли 3 источника до того, как будут затронуты деньги государства?
В зависимости от трактовки. Закон о гарантировании вкладов предусматривает, что государственные средства будут использованы в случае, если в течение трёх рабочих дней с момента недоступности вкладов FKTK не получит предложений от кредитных организаций. В таком случае закон предусматривает предоставление государственных денег в виде ассигнований или займа.
Отчёты FKTK свидетельствуют, что займы из Государственной кассы произошли после краха Latvijas Krājbanka в 2011 году. В тот раз фонду необходимо было обеспечить компенсации в размере 478 млн евро, а 264 млн фонду одолжило государство. Все средства вернули в Госкассу в начале 2014 года.
Нужно отметить, что Re:Check обратился в Министерство финансов с просьбой пояснить ошибочные высказывания Рейрса, однако пояснения так и не были получены. Отдел коммуникации Министерства финансов отметил, что вопросы отправлены FKTK с просьбой "предоставить ответ в рамках компетенции".
Вывод: В том, что деньги государства не будут использованы, есть доля правды. Однако сказанное Рейрсом о том, что Фонд гарантии вкладов полон и в нём достаточно денег, чтобы покрыть все возмещения клиентам банка PNB, не соответствует правде. Так же как и то, что займа не произойдёт. Также неправда, что деньги будут взяты в "центральном", то есть в Европейском Центральном банке.