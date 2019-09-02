Прав ли Рейрс в отношении Фонда гарантии вкладов?

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) сообщила о решении приостановить работу PNB банка вечером 15 августа.

На следующее утро в интервью Латвийскому радио Рейрс подчеркнул, что в Фонде гарантии вкладов достаточно средств ("полон денег") для выплаты возмещений всем клиентам, поэтому для этих целей не будет использовано ни цента из государственного бюджета.

То, что фонд "полон денег" и государственные деньги не будут использованы, министр отметил и в разговоре в программе "Утренняя панорама". Там он добавил, что можно использовать займы и другие механизмы, но "они не будут работать в этом случае".

Менее, чем через неделю, 2 августа, Рейрс эту тему обсудил на Латвийском радио в программе Krustpunktā. На указание журналиста, что в фонде меньше средств, чем планируется возмещений клиентам банка PNB, министр ответил иначе:

"У Гарантийного фонда тройная защита. Сейчас есть три источника, прежде чем будут затронуты госсредства, до того, как государство займёт деньги. В настоящее время в гарантийном фонде есть 206 млн, а необходимая сумма больше - 279 млн. Следует взять заём в центробанке, но не деньги государства, а центрального банка, которые выдадут гарантийному фонду под проценты".

Re:Check проверил сказанное министром.

Фонд гарантийных возмещений "полон денег"?

Фонд гарантии вкладов (NGF) - образованная государством система на случай того, если кредитная организация не сможет выполнить обязательства перед вкладчиками, но они все равно получат гарантированную государством компенсацию.

Средства фонда образуют регулярные взносы банков, и им управляет FKTK. Гарантированная выплата полагается в размере не более 100 000 евро.

Сумма денег, накопленная в Фонде, снова увеличилась с 2014 года, когда он начал пополняться после дефицита средств, возникшего после краха Krājbanka. С того момента у NGF самое большое количество средств на данный момент, однако в то же время фонд не так и "полон", чтобы его денег хватило на покрытие гарантированных возмещений клиентам банка PNB.

Сразу же после приостановки деятельности банка комиссия сообщила, что в фонде 206 млн евро, в свою очередь сумма гарантируемых возмещений клиентам составляет около 279 млн евро.

Механизм заимствования не будет приведён в действие?

Этого нельзя утверждать. Так как в фонде меньше денег, чем необходимая сумма гарантированных возмещений, вероятность заимствования вполне возможна. Представитель FKTK Даце Янсоне пояснила Re:Check, что у FKTK есть доступные кредитные соглашения, которые в настоящее время могут обеспечить упомянутую сумму.

Будут ли брать взаймы у Европейского центрального банка?