Вт, 3.09.2019
Всегда каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Не надо быть в теплой ванне, особенно, если ты президент Украины. Владимир Зеленский

Действительно ли получить маленькие кредиты в банках стало сложнее?
Re:Check

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Этим летом в силу вступили поправки к закону о Защите прав потребителей. Против этих изменений остро выступили небанковские кредиторы или так называемые компании быстрых кредитов, поясняя - краткосрочные займы больше не будут доступны потребителям. 

Сейчас, после введения, руководитель Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Гинт Аболиньш в публикации TVNET отметил, что в банках для займов сейчас предлагается "сумма, вдвое больше, на срок - вдвое дольше", чем раньше.

Однако, как убедился Re:Check, это утверждение не соответствует истине. 

Этими поправками было решено, что выплата кредита, превышающего 0,07% в день от суммы кредита, считается несоразмерной и несовместимой с честной деловой практикой.

Если сделка не отвечает честной практике, Центр по защите прав потребителей может оштрафовать компанию, а суд - признать заключенный договор недействительным. 

Также на срок до 30 дней теперь запрещается выдавать выплачиваемый одним платежом заем, превышающий половину минимальной зарплаты.

Целью таких изменений было и ограничить рекламу услуг кредитования, а также строже регулировать оценку кредитором способности клиента деньги вернуть.

Небанковские кредиторы настаивают - в результате этого потребителям стало сложнее занимать маленькие суммы. 

В материале TVNET, подготовленном в сотрудничестве, а значит оплаченном небанковским кредитором Ferratum Bank, говорится, что раньше банки предлагали занять, например, 500 евро на полгода, а в результате поправок минимальная сумма займа стала 1000 евро на 12 месяцев.

Гинт Аболтиньш:

"По сравнению с той же процентной ставкой и комиссионной платой, которую до этого платил заемщик за кредит в размере 500 евро на шесть месяцев, сейчас по сути доступна вдвое большая сумма на период вдвое дольше, что означает, что потребитель платит больше".

В рамках проверки Re:Check выяснила, что из четырех крупнейших банков -  Swedbank, Luminor, SEB un Citadele - 1000 евро на 12 месяцев в качестве минимального займа предлагает только Citadele.

Банк, однако, не комментировал, что это связано с изменениями в законе.

В других банках доступны и более меньшие суммы займа и/или более короткие сроки выплаты.

Сравнительно короткие сроки выплаты предлагает Swedbank. Потребительский кредит в размере 300 евро можно взять на 10 месяцев, а 500 евро - на полгода.

В банке отметили - вместе с изменениями в законе минимальный срок займа для кредита в 300 евро действительно вырос с 6 до 10 месяцев, однако у клиентов есть и кредитные карты, для которых условия займа не изменились. 

В предложении банка SEB также после поправок к закону произошли изменения. Однако, "утверждение, что заем в банке SEB стал дороже наполовину и теперь необходимо брать на половину большую сумму, не соответствует действительности", - сказала представитель банка Агнесе Стразда.

По-прежнему доступны займы в 500 евро, однако теперь минимальный срок не полгода, а год. Стразда в то же время отметила, что заем в 500 евро на срок меньше года не был популярен - из всех заявлений он не превышал 3%. Также она подчеркнула, что SEB поддерживает цель поправок ограничить слишком дорогие кредиты.

В обоих банках пояснили, что клиенты по собственному выбору могут выплатить кредит быстрее без ограничений или комиссионной платы.

Также как и SEB, Luminor предлагает займы в размере 500 евро на 12 месяцев. Luminor также изменил условия, однако эксперт по кредитованию банка Ингуна Криева рассказала, что это произошло не в связи с изменениями в законе, а для того, чтобы уровнять условия для клиентов Luminor в странах Балтии.

"Анализируя спрос клиентов, мы видели, что срок до 12 месяцев не был востребован. Средний размер кредита наших клиентов - 3500 евро на 3 года, и это значительно больше нового определенного минимума", - пояснила Криева.

На вопрос, в каких банках после введения поправок теперь доступна сумма в два раза больше на вдвое больший срок, Аболтиньш назвал лишь Citadele. На уточнение, почему он в комментарии допустил такое обобщение, он ответил, что не хотел обобщать, а просто упомянул в качестве примера.

"У меня спросили, и я пробовал рассказать, что изменилось на рынке потребительских кредитов", - сказал он.

"Я привел примеры, что есть отдельные банки, которые увеличили как сумму займа, так и срок, есть банки, которые продлили срок выплаты, так как, принимая во внимание новое регулирование, не могут предлагать их на более короткий срок.

Вывод: Высказывание, что в банках после изменений в законе о Защите прав потребителей минимальная сумма займа и срок выплаты выросли в два раза, не соответствует действительности. Как срок, так и минимальная сумма займа в банках действительно выросла, но не так драматично. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ