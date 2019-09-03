Действительно ли получить маленькие кредиты в банках стало сложнее?

Сейчас, после введения, руководитель Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Гинт Аболиньш в публикации TVNET отметил, что в банках для займов сейчас предлагается "сумма, вдвое больше, на срок - вдвое дольше", чем раньше.

Однако, как убедился Re:Check, это утверждение не соответствует истине.

Этими поправками было решено, что выплата кредита, превышающего 0,07% в день от суммы кредита, считается несоразмерной и несовместимой с честной деловой практикой. Если сделка не отвечает честной практике, Центр по защите прав потребителей может оштрафовать компанию, а суд - признать заключенный договор недействительным. Также на срок до 30 дней теперь запрещается выдавать выплачиваемый одним платежом заем, превышающий половину минимальной зарплаты.

Целью таких изменений было и ограничить рекламу услуг кредитования, а также строже регулировать оценку кредитором способности клиента деньги вернуть.

Небанковские кредиторы настаивают - в результате этого потребителям стало сложнее занимать маленькие суммы.

В материале TVNET, подготовленном в сотрудничестве, а значит оплаченном небанковским кредитором Ferratum Bank, говорится, что раньше банки предлагали занять, например, 500 евро на полгода, а в результате поправок минимальная сумма займа стала 1000 евро на 12 месяцев.

Гинт Аболтиньш:

"По сравнению с той же процентной ставкой и комиссионной платой, которую до этого платил заемщик за кредит в размере 500 евро на шесть месяцев, сейчас по сути доступна вдвое большая сумма на период вдвое дольше, что означает, что потребитель платит больше".

В рамках проверки Re:Check выяснила, что из четырех крупнейших банков - Swedbank, Luminor, SEB un Citadele - 1000 евро на 12 месяцев в качестве минимального займа предлагает только Citadele.

Банк, однако, не комментировал, что это связано с изменениями в законе.

В других банках доступны и более меньшие суммы займа и/или более короткие сроки выплаты.

Сравнительно короткие сроки выплаты предлагает Swedbank. Потребительский кредит в размере 300 евро можно взять на 10 месяцев, а 500 евро - на полгода.

В банке отметили - вместе с изменениями в законе минимальный срок займа для кредита в 300 евро действительно вырос с 6 до 10 месяцев, однако у клиентов есть и кредитные карты, для которых условия займа не изменились.

В предложении банка SEB также после поправок к закону произошли изменения. Однако, "утверждение, что заем в банке SEB стал дороже наполовину и теперь необходимо брать на половину большую сумму, не соответствует действительности", - сказала представитель банка Агнесе Стразда.

По-прежнему доступны займы в 500 евро, однако теперь минимальный срок не полгода, а год. Стразда в то же время отметила, что заем в 500 евро на срок меньше года не был популярен - из всех заявлений он не превышал 3%. Также она подчеркнула, что SEB поддерживает цель поправок ограничить слишком дорогие кредиты.