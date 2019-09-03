Действительно ли получить маленькие кредиты в банках стало сложнее?
Этим летом в силу вступили поправки к закону о Защите прав потребителей. Против этих изменений остро выступили небанковские кредиторы или так называемые компании быстрых кредитов, поясняя - краткосрочные займы больше не будут доступны потребителям.
Сейчас, после введения, руководитель Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Гинт Аболиньш в публикации TVNET отметил, что в банках для займов сейчас предлагается "сумма, вдвое больше, на срок - вдвое дольше", чем раньше.
Однако, как убедился Re:Check, это утверждение не соответствует истине.
Этими поправками было решено, что выплата кредита, превышающего 0,07% в день от суммы кредита, считается несоразмерной и несовместимой с честной деловой практикой.
Если сделка не отвечает честной практике, Центр по защите прав потребителей может оштрафовать компанию, а суд - признать заключенный договор недействительным.
Также на срок до 30 дней теперь запрещается выдавать выплачиваемый одним платежом заем, превышающий половину минимальной зарплаты.
Целью таких изменений было и ограничить рекламу услуг кредитования, а также строже регулировать оценку кредитором способности клиента деньги вернуть.
Небанковские кредиторы настаивают - в результате этого потребителям стало сложнее занимать маленькие суммы.
В материале TVNET, подготовленном в сотрудничестве, а значит оплаченном небанковским кредитором Ferratum Bank, говорится, что раньше банки предлагали занять, например, 500 евро на полгода, а в результате поправок минимальная сумма займа стала 1000 евро на 12 месяцев.
Гинт Аболтиньш:
"По сравнению с той же процентной ставкой и комиссионной платой, которую до этого платил заемщик за кредит в размере 500 евро на шесть месяцев, сейчас по сути доступна вдвое большая сумма на период вдвое дольше, что означает, что потребитель платит больше".
В рамках проверки Re:Check выяснила, что из четырех крупнейших банков - Swedbank, Luminor, SEB un Citadele - 1000 евро на 12 месяцев в качестве минимального займа предлагает только Citadele.
Банк, однако, не комментировал, что это связано с изменениями в законе.
В других банках доступны и более меньшие суммы займа и/или более короткие сроки выплаты.
Сравнительно короткие сроки выплаты предлагает Swedbank. Потребительский кредит в размере 300 евро можно взять на 10 месяцев, а 500 евро - на полгода.
В банке отметили - вместе с изменениями в законе минимальный срок займа для кредита в 300 евро действительно вырос с 6 до 10 месяцев, однако у клиентов есть и кредитные карты, для которых условия займа не изменились.
В предложении банка SEB также после поправок к закону произошли изменения. Однако, "утверждение, что заем в банке SEB стал дороже наполовину и теперь необходимо брать на половину большую сумму, не соответствует действительности", - сказала представитель банка Агнесе Стразда.
По-прежнему доступны займы в 500 евро, однако теперь минимальный срок не полгода, а год. Стразда в то же время отметила, что заем в 500 евро на срок меньше года не был популярен - из всех заявлений он не превышал 3%. Также она подчеркнула, что SEB поддерживает цель поправок ограничить слишком дорогие кредиты.
В обоих банках пояснили, что клиенты по собственному выбору могут выплатить кредит быстрее без ограничений или комиссионной платы.
Также как и SEB, Luminor предлагает займы в размере 500 евро на 12 месяцев. Luminor также изменил условия, однако эксперт по кредитованию банка Ингуна Криева рассказала, что это произошло не в связи с изменениями в законе, а для того, чтобы уровнять условия для клиентов Luminor в странах Балтии.
"Анализируя спрос клиентов, мы видели, что срок до 12 месяцев не был востребован. Средний размер кредита наших клиентов - 3500 евро на 3 года, и это значительно больше нового определенного минимума", - пояснила Криева.
На вопрос, в каких банках после введения поправок теперь доступна сумма в два раза больше на вдвое больший срок, Аболтиньш назвал лишь Citadele. На уточнение, почему он в комментарии допустил такое обобщение, он ответил, что не хотел обобщать, а просто упомянул в качестве примера.
"У меня спросили, и я пробовал рассказать, что изменилось на рынке потребительских кредитов", - сказал он.
"Я привел примеры, что есть отдельные банки, которые увеличили как сумму займа, так и срок, есть банки, которые продлили срок выплаты, так как, принимая во внимание новое регулирование, не могут предлагать их на более короткий срок.
Вывод: Высказывание, что в банках после изменений в законе о Защите прав потребителей минимальная сумма займа и срок выплаты выросли в два раза, не соответствует действительности. Как срок, так и минимальная сумма займа в банках действительно выросла, но не так драматично.