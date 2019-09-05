"Каждый десятый евро не попал в бюджет": разрыв по НДС сократился до 10,2%

"Позитивно можно оценить то, что разрыв сокращается с 2014 года, когда он составлял около 19%. В 2020 и 2021 годах также ожидается сокращение разрыва", - подчеркнула Яунземе.

В 2016 году разрыв по НДС составлял 12,3%, а в 2015 году - 17%.

Особенно позитивно представители СГД оценили то, что существенно уменьшились суммы незадекларированного НДС.

Если в 2016 году вообще не были задекларированы 216,52 млн евро, а в 2017 году - 237,36 млн евро, то в 2018 году сумма незадекларированного НДС уменьшилась до 213,27 млн евро.

За семь месяцев этого года в результате налогового контроля были предотвращены потери НДС в размере 73 млн евро - это деньги, которые нечестные предприниматели не получили, сказала Яунземе.

Она добавила, что в дальнейшем еще более активно будет проводиться поиск тех предпринимателей, которые пытаются мошенничать с налогами, таким образом, бюджет государства будет получать все больше денег на здравоохранение, образование и другие отрасли.

Руководитель отдела управления рисками в администрировании налогов СГД Наталия Филиповича пояснила, что разрыв по НДС в 10% означает, что каждый десятый евро не попал в бюджет.

Она отметила, что средний показатель разрыва по НДС в Европейском союзе (ЕС) в 2015 году составлял примерно 12%, и каждый год он уменьшается примерно на один процентный пункт.

"10% - это средний показатель по ЕС, и мы к нему приблизились", - сказала Филиповича.

Она также сообщила, что в прошлом году разрыв по НДС составил 280,6 млн евро, а в 2017 году - около 305 млн евро.

Филиповича подчеркнула, что большое сокращение разрыва по НДС было отмечено в 2016 году, когда был введен реверсивный порядок уплаты НДС на электротехнику и компьютерную технику.

В свою очередь в 2018 году на сокращение разрыва повлиял реверсивный порядок уплаты НДС на строительные услуги и бытовую технику.

Кроме того, в прошлом году был уменьшен порог облагаемых налогом сделок, а также снижен НДС на латвийские овощи, фрукты и ягоды.

"Также нужно отметить, что эти изменения произошли на фоне благоприятного экономического развития, прослеживается корреляция с изменениями ВВП.

При росте экономики улучшаются налоговые сборы, однако это вызывает и опасения, потому что, как известно, экономика развивается циклично", - сказала Филиповича.

Согласно ее прогнозу, в этом году разрыв по НДС мог бы составить 9,4%, в 2020 году - 8,6%, а в 2021 году - 8%.

Это связано с прогнозируемыми тенденциями макроэкономического развития, а также с тем фактом, что в следующем году не планируется никаких существенных изменений в налоговой системе, заявила Филиповича.

Она добавила, что в Эстонии разрыв по НДС меньше, чем в Латвии, и Эстония входит в "лучшую" группу стран ЕС, где разрыв составляет от 2% до 5-6%.

В свою очередь в Литве разрыв по НДС больше, чем в Латвии.

Яунземе также подчеркнула, что уменьшению разрыва по НДС способствует то, что СГД активно исключает из регистра НДС компании, у которых долгое время не было сделок с НДС. Например, в июне этого года было исключено около 2500 компаний.

Яунземе указала, что и в отношении новорегистрируемых компаний СГД будет практиковать три подхода или "три коридора". Один - для компаний, у учредителей которых хорошая репутация, второй - для новых компаний, о владельцах которых ничего не известно, и третий - для тех компаний, учредители которых имеют плохую репутацию и создают, например, уже седьмую фирму.