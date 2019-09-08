НКП будет настаивать на повышении минимальной зарплаты

Как сообщалось ранее, из-за возражений министров от НКП 6 сентября на неделю было отложено рассмотрение приоритетов будущего года. Причиной этого стали разные мнения о сроках строительства Лиепайской тюрьмы.

Одна из лидеров НКП Юта Стрике, отвечая на вопрос о том, на каких условиях НКП готова уступить в вопросе о Лиепайской тюрьме ответила, что этот вопрос уже утратил свое влияние на фискальное пространство будущего года, так как министр юстиции Янис Борданс (НКП) заявил, что не будет заключать договор о строительстве с компанией Abora.

По словам Стрике, теперь в переговорах с партнерами по коалиции НКП продолжит продвигать свои приоритеты - повышение минимальной зарплаты и необлагаемого минимума.

Стрике отрицала, что НКП может выйти из правительства.

"Мы будем в правительстве до тех пор, пока не выполним хоть часть наших обещаний и приоритетов. Сейчас нашим приоритетом является уменьшение бедности", - сказала она.