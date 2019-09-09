В августе в Латвии повысились цены на товары и услуги, связанные с культурой и отдыхом

Средний уровень потребительских цен за два месяца по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в августе на 3%.

ЦСУ сообщает, что в августе 2019 года по сравнению с июлем цены на товары выросли на 0,1%, цены на услуги - на 0,4%. По сравнению с августом прошлого года цены на товары выросли на 3,2%, услуги подорожали на 3,1%.

Наибольшее влияние на изменения цен в августе по сравнению с июлем оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, на одежду и обувь, на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, а также снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки.

В течение месяца продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,4%. На 8,9% подешевели овощи, цены снизились также на яйца (-2,4%), растительное масло (-2,9%), макаронные изделия (-2,5%), йогурт (-1%). Дороже стали кофе (+2,9%), копчености (+1%), кондитерские изделия (+1,7%), свежая и охлажденная рыба (+8,4%), сыр и творог (+1,2%), чай (+3,9%), оливковое масло (+5,9%), свинина (+0,8%) и хлеб (+0,4%).

В течение месяца средние цены на одежду выросли на 3,3%, на обувь - уменьшились на 3,4%. На 1,7% подорожали товары и услуги, связанные с жильем, что связано с повышением на 6,4% тарифа на тепловую энергию. Подорожали также арендная плата и твердое топливо.

На 0,6% повысились цены на товары и услуги, связанные с культурой и отдыхом. В других группах подорожали услуги гостиниц и ресторанов, уменьшились цены на чистящие средства, на товары для ухода и личной гигиены, пассажирские перевозки по морю.

В августе по сравнению с августом 2018 года наибольшее влияние на изменения потребительских цен оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на товары и услуги, связанные с жильем, алкоголь и табак, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, услуги гостиниц и ресторанов, одежду и обувь.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 4,5%. На 28,9% подорожали овощи. Также подорожал хлеб (+9,9%), кондитерские изделия (+7,4%), молоко и продукты из зерна (+17,3%), свинина (+12,1%), копчености (+3,5%), мясные продукты (+9,9%), мороженое (+5,5%). Дешевле стали свежие фрукты (-7,8%) и кофе (-7,2%).

На 5,6% дороже стали в течение года алкоголь и табак, на 3,7% - одежда и обувь, на 3,9% - товары и услуги, связанные с жильем, на 4,5% - услуги гостиниц и ресторанов.