Что такое болид - огненный объект в ночном небе Латвии?

Летящий в космосе кусок камня, который не заходит в атмосферу Земли - называется метеоритом или астероидом, однако, как только он входит в земную атмосферу, булыжник, двигающийся на огромной скорости, встречается с атмосферным сопротивлением и превращается в огненный шар. Такой объект мы знаем как метеор. Метеоры, которые достигают поверхности Земли, называют метеоритами, а особо яркие метеориты называют болидами.

Обозначение болида

Слово болид произошло от греческого слова болис (βολίς), что означает "вспышка молнии". Астрономы используют термин болид, описывая огненные шары, которые ярче, чем обычно. Существуют и суперболиды, которые еще ярче болидов. Один из известнейших суперболидов последнего времени - челябинский метеорит, который вошел в атмосферу Земли и взорвался над Челябинском 15 февраля 2013 года.

Состав болида

В плане состава болиды могут быть очень разными - начиная от металлического и каменного астероида и заканчивая ледяной кометой, состоявшей из аммония и метана. Из-за атмосферного сопротивления и торможения болид вспыхивает с определенной силой и яркостью.