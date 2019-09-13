Вс, 15.09.2019
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МВД потратит выделенные в бюджете деньги в основном на повышение зарплат

Сандис Гиргенс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Министерство внутренних дел (МВД) из выделенных на приоритетные меры в бюджете 2020 года 18,9 млн евро потратит больше половины на повышение зарплат, сообщили агентству LETA в Министерстве.

10,7 млн евро ежегодно будет направляться на увеличение зарплат сотрудникам со специальными званиями. Зарплаты планируется увеличить кадетам, низкооплачиваемым сотрудникам и следователям, работающим со сложными делами и тяжкими преступлениями.

Деньги будут выделены также на повышение безопасности обмена информацией, обновление транспортной базы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), содержание кораблей и вертолетов Государственной пограничной охраны, обеспечение полицейских новой формой.

В целом на приоритетные меры министерств и независимых учреждений в будущем году будет доступно около 190 млн евро.

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