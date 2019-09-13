МВД потратит выделенные в бюджете деньги в основном на повышение зарплат

10,7 млн евро ежегодно будет направляться на увеличение зарплат сотрудникам со специальными званиями. Зарплаты планируется увеличить кадетам, низкооплачиваемым сотрудникам и следователям, работающим со сложными делами и тяжкими преступлениями.

Деньги будут выделены также на повышение безопасности обмена информацией, обновление транспортной базы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), содержание кораблей и вертолетов Государственной пограничной охраны, обеспечение полицейских новой формой.