На месте будущего магазина Lidl обнаружено опасное загрязнение

Загрязнение на улице Дунтес 25 исследовали уже в 2006 году. Оно было зафиксировано в документах Рижской думы, однако в регистр официально зарегистрированных загрязненных мест об этом ничего не сообщалось.

Только после того, как территорию купила компания Lidl Latvija, оказалось, что уровень нефтепродуктов в грунте почти в 40 раз превышает критическую границу.

Критическим называют уровень загрязнения, который напрямую угрожает здоровью человека и среде.

На месте будущего магазина тяжелые металлы также в десять раз превышают критический рубеж. Загрязнено 55 тысяч кубометров грунта, заявили в передаче.

Представитель Lidl Baltics Валдс Лопетс отметил, что, приобретая земельный участок у прежнего владельца, девелопер магазина не знал о загрязнении на этой территории.

Сейчас ведутся дискуссии со всеми вовлеченными сторонами, чтобы найти решение, как справиться с загрязнением.

По закону, все загрязненные и потенциально загрязненные места необходимо вносить в специальный регистр. В нем на данный момент числятся более 3500 территорий. Но и это не отображает реальной ситуации. Многие обнаруженные думой места загрязнений в регистр по-прежнему не вписаны.

Как только территория попадает в регистр загрязненных мест, по закону самоуправление определяет для него ограничения. Например, Рижская дума официально запретила строительство в местах, официально признанных загрязненными, - до тех пор, пока не произведено исследование, а также очищение грунта и подземных вод.

Отмечается, что ответственные службы работают над тем, чтобы ввести новые нормы, обязывающие самоупраления в течение 5 или 10 лет обследовать все загрязненные места. На данный момент на большей части из 3500 зарегистрированных территорий не было проведено никаких анализов.