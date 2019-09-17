260 женщин заболевают в Латвии каждый год... Ты можешь защитить себя от рака шейки матки!

Что такое вирус папилломы человека (ВПЧ)?

Вокруг нас очень много различных микроорганизмов. Они есть в воздухе, которым мы дышим, на предметах, к которым мы прикасаемся, а также на нашей коже и слизистых оболочках.

С большинством бактерий, грибков и вирусов мы неплохо уживаемся, но среди них есть и те, которые могут вызвать заболевания разной степени тяжести.

Одним из таких микроорганизмов, живущих на нашей коже и слизистых оболочках, является вирус папилломы человека (ВПЧ). В течение жизни большинство людей встречаются с каким-либо типом этого вируса, иногда даже не подозревая об этом.

Некоторые типы ВПЧ мы можем получить бытовым путем (например, бородавки), но есть и такие типы вируса, которые передаются половым путем.

В отличие от других сексуально-трансмиссивных заболеваний, ВПЧ можно получить и в том случае, если половой акт не происходит, но есть контакт с кожей или слизистой оболочкой наружных половых органов, поэтому презерватив уменьшает риск, но не предохраняет от инфицирования полностью.

Опасен ли вирус папилломы человека?

Этот вирус очень распространен и имеет более 200 типов. Его делят на две группы - вирусы, вызывающие повреждения кожи и вирусы, вызывающие повреждения слизистой оболочки. Большинство типов вируса являются вирусами низкой степени риска, вызывающими только доброкачественные изменения.

Одними из самых распространенных доброкачественных проявлений являются бородавки и сухие мозоли, а среди доброкачественных повреждений слизистой оболочки можно упомянуть остроконечные кондиломы или зудящие бородавчатые высыпания на наружных половых органах.

Обычно наш иммунитет побеждает эти вирусы, и они исчезают сами по себе. Но есть и вирусы высокой степени риска, которые редко, но все-таки могут вызвать и злокачественные изменения слизистых оболочек. Типы высокой степени риска передаются половым путем, и они могут способствовать появлению изменений в клетках слизистых оболочек шейки матки, влагалища, наружных половых органов, прямой кишки, а также полости рта и глотки.

Если нашему иммунитету не удается победить эти вирусы и они поселяются в нашем организме на долгие годы, то они проникают в ядро клетки и могут вызвать развитие предраковых заболеваний, а потом и рака.

Самый распространенный среди женщин вид рака, возбудителем которого является ВПЧ, - это рак шейки матки.

Если у человека были бородавки, значит ли это, что у него выше риск заболеть раком?

Нет, бородавки вызывает один тип ВПЧ, а рак шейки матки - совершенно другой.

Насколько рак шейки матки распространен в Латвии и в мире?

В Латвии количество случаев заболевания составляет 22-23 на 100 000 женщин. Это восьмой самый высокий показатель в Европе.