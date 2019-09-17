260 женщин заболевают в Латвии каждый год... Ты можешь защитить себя от рака шейки матки!
У женщин рак шейки матки является вторым самым распространенным видом онкологического заболевания после рака груди. В Латвии им ежегодно заболевают в среднем 260 женщин. В отличие от других видов рака возбудитель рака шейки матки хорошо известен - в 99% случаев его вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ). Подробнее о том, как защитить себя от этого вируса и не допустить развития рака, рассказывает доктор медицинских наук, гинеколог Яна Жоджика.
Что такое вирус папилломы человека (ВПЧ)?
Вокруг нас очень много различных микроорганизмов. Они есть в воздухе, которым мы дышим, на предметах, к которым мы прикасаемся, а также на нашей коже и слизистых оболочках.
С большинством бактерий, грибков и вирусов мы неплохо уживаемся, но среди них есть и те, которые могут вызвать заболевания разной степени тяжести.
Одним из таких микроорганизмов, живущих на нашей коже и слизистых оболочках, является вирус папилломы человека (ВПЧ). В течение жизни большинство людей встречаются с каким-либо типом этого вируса, иногда даже не подозревая об этом.
Некоторые типы ВПЧ мы можем получить бытовым путем (например, бородавки), но есть и такие типы вируса, которые передаются половым путем.
- В отличие от других сексуально-трансмиссивных заболеваний, ВПЧ можно получить и в том случае, если половой акт не происходит, но есть контакт с кожей или слизистой оболочкой наружных половых органов, поэтому презерватив уменьшает риск, но не предохраняет от инфицирования полностью.
Опасен ли вирус папилломы человека?
Этот вирус очень распространен и имеет более 200 типов. Его делят на две группы - вирусы, вызывающие повреждения кожи и вирусы, вызывающие повреждения слизистой оболочки. Большинство типов вируса являются вирусами низкой степени риска, вызывающими только доброкачественные изменения.
- Одними из самых распространенных доброкачественных проявлений являются бородавки и сухие мозоли, а среди доброкачественных повреждений слизистой оболочки можно упомянуть остроконечные кондиломы или зудящие бородавчатые высыпания на наружных половых органах.
Обычно наш иммунитет побеждает эти вирусы, и они исчезают сами по себе. Но есть и вирусы высокой степени риска, которые редко, но все-таки могут вызвать и злокачественные изменения слизистых оболочек. Типы высокой степени риска передаются половым путем, и они могут способствовать появлению изменений в клетках слизистых оболочек шейки матки, влагалища, наружных половых органов, прямой кишки, а также полости рта и глотки.
Если нашему иммунитету не удается победить эти вирусы и они поселяются в нашем организме на долгие годы, то они проникают в ядро клетки и могут вызвать развитие предраковых заболеваний, а потом и рака.
Самый распространенный среди женщин вид рака, возбудителем которого является ВПЧ, - это рак шейки матки.
Если у человека были бородавки, значит ли это, что у него выше риск заболеть раком?
Нет, бородавки вызывает один тип ВПЧ, а рак шейки матки - совершенно другой.
Насколько рак шейки матки распространен в Латвии и в мире?
В Латвии количество случаев заболевания составляет 22-23 на 100 000 женщин. Это восьмой самый высокий показатель в Европе.
- Для сравнения: например, в Великобритании или Финляндии, где меры профилактики используются намного эффективнее, это число составляет 6-7. В Великобритании в 70-х годах заболеваемость раком шейки матки была очень высокой, но благодаря тому, что в стране была начата организованная программа скрининга, в которой приняли участие приблизительно 80% женщин, а также была начата вакцинация от вызывающего рак шейки матки ВПЧ, количество случаев заболевания и смерти от этого вида рака уменьшилось.
По показателям смертности от рака шейки матки Латвия находится на пятом месте в Европе, так как, к сожалению, часто эта болезнь диагностируется слишком поздно,
когда появляются жалобы - неурочное кровотечение после полового акта или во время менопаузы.
Как женщина может защитить себя от рака шейки матки?
Во-первых, очень важно регулярно посещать гинеколога и проходить профилактические проверки на рак шейки матки. Многим женщинам старше 50 лет кажется, что после наступления менопаузы гинеколога больше посещать не нужно, но это не так. Гинеколога должны посещать все женщины независимо от их возраста и наличия сексуальных отношений. Каждая женщина Латвии в возрасте 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64 и 67 лет получает письмо от Национальной службы здоровья, приглашающее прийти на профилактическое обследование шейки матки и сделать цитологический мазок.
Если женщина не получила приглашение или потеряла его, то она может обратиться к своему гинекологу и пройти обследование без приглашения.
Можно ли пройти профилактическое обследование шейки матки бесплатно?
Да, само обследование проводится бесплатно, и его можно пройти у любого гинеколога Латвии.
- Если женщина посещает платного гинеколога, то ей нужно оплатить только визит, а сдать анализы она может бесплатно. Если же женщина посещает государственного гинеколога, то ей не нужно платить ни за визит, ни за анализы.
Почему желательно вакцинироваться от вируса папилломы человека?
Цитологический мазок из шейки матки позволяет обнаружить рак шейки матки на предраковой или ранней стадии и в большинстве случаев вылечить это заболевание, но у любого вида лечения могут быть свои риски, например, риск преждевременных родов в будущем. Кроме того, онкологический диагноз даже при прогнозируемом благоприятном исходе может вызвать у женщины очень большой стресс.
Единственным способом избежать этого заболевания является вакцинация от возбудителя рака шейки матки - вируса папилломы человека.
После вакцинации иммунная система распознают "нападающие" вирусы и вырабатывает антитела, не допускающие заражения этим вирусом.
Оплачивается ли в Латвии вакцинация от ВПЧ?
В Латвии девочкам в возрасте 12-18 лет оплачивается вакцинация от 2 наиболее агрессивных типов ВПЧ (16-го и 18-го), которые в 72% случаев вызывают рак шейки матки. Но есть и другие типы, которые не так часто, но все-таки тоже могут вызвать рак. Чтобы еще больше снизить риск заболевания раком, разработана вакцина от 9 типов ВПЧ. В Латвии она пока что не оплачивается, но во многих европейских странах постепенно начинается переход к этой вакцине, и я надеюсь на то, что со временем и в Латвии государство начнет оплачивать эту вакцину.
Почему вакцинироваться нужно уже в подростковом возрасте?
В молодости более высока вероятность заражения ВПЧ, так как в этом возрасте может чаще происходить смена половых партнеров.
Чем больше количество партнеров, тем выше риск инфицирования, поэтому девочек эффективнее всего вакцинировать до начала половой жизни.
Кроме того, в этом возрасте наблюдается очень хороший ответ иммунной системы. Вакцины также подходят для мальчиков и мужчин, чтобы защитить их от вызванных ВПЧ проблем со здоровьем и носительства вируса. В Латвии это не оплачивается, но есть страны, например, Австрия и Австралия, где в рамках государственной программы вакцинируют и мальчиков.
Что входит в состав вакцины? Не может ли она спровоцировать заболевание ВПЧ?
В вакцине не содержатся ни раковые клетки, ни частицы самого вируса. В состав вакцины входят похожие на вирус частицы, который вызывают иммунную реакцию, но вакцина не содержит ДНК вируса. В связи с этим
нет ни малейшей возможности того, что человек, у которого раньше не было контакта с конкретным типом вируса папилломы человека, заболеет им после вакцинации.
- Разумеется, всегда будет оставаться группа радикально настроенных людей, которые будут выступать против вакцинации и никогда не изменят своего мнения независимо от фактов. Но есть очень обширные исследования, результаты которых подтверждают, что эта вакцина не вызывает иммунологических изменений, не влияет на способность к оплодотворению или нечто другое.
В Латвии вакцинация проводится более 10 лет, и нет ни одного случая появления серьезных осложнений после вакцинации.
Дополнительно о раке шейки матки и онкоцитологических проверках шейки матки читайте здесь >>>