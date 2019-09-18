Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили Гарри и Лизу с 6-летием

Лиза и Гарри стали звездами сразу, как появились на свет. Еще бы, ведь их мама - сама Примадонна российской эстрады, а папа - популярный юморист и шоумен. Родители с удовольствием делятся трогательными фото и видео с участием малышей, давая поклонникам возможность следить за тем, как они растут. А растут они, как и все детки, очень быстро - сегодня им исполнилось уже 6 лет!

Двойняшки появились на свет 18 сентября 2013 года, и с тех пор в этот день пользователи соцсетей с нетерпением ждут публикаций в Instagram, чтобы узнать, как же их поздравили родители.

Стоит отдать должное Максиму, который не расстраивает фанатов и исправно удовлетворяет их любопытство. Сегодняшний день рождения Гарри и Лизы не стал исключением. Глава семейства поделился милым видео, на котором запечатлено, как именинники танцуют под музыкальную композицию, исполняемую на рояле их мамой. При этом можно заметить, как к празднику украшена комната - повсюду разноцветные воздушные шары, а на стене красуются надпись "С днем рождения, Лиза и Гарри" (на английском языке).

Через пару часов Максим поделился еще одним роликом - на нем Гарри и Лиза поздравляют со своим днем рождения маму.

Сеть пестрит поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями в адрес очаровательных деток.