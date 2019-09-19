Отец с сыном засиделись в баре аэропорта и пытались догнать самолет на взлетной полосе

65-летний Антонио Лойи и его 40-летний сын Тони в баре аэропорта Кальяри ждали своего рейса на Лондон.

Мужчины не заметили призыв на посадку, в результате чего опоздали.

Однако они очень хотели успеть на самолет, поэтому выскочили из аэропорта через аварийный выход, включив таким образом сигнализацию, и пытались догнать самолет британской авиакомпании easyJet на взлетной полосе.

Обоих мужчин задержала полиция аэропорта. За содеянное каждого из них наказали штрафом в размере 2000 евро.

Полиция назвала этот случай смешным, но в то же время отметила, что нарушение мужчин довольно серьезно.

"Если бы не было так глупо, было бы смешно. Нужно признать, что мы все смеялись над этими двумя идиотами", - указал полицейский аэропорта Мимо Бари.