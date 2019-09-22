Саммит ООН и прием у Трампа: Левитс отправляется в США

24 сентября президент выступит на саммите ООН об устойчивом развитии в рамках Генеральной ассамблеи ООН. У него предусмотрена также встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и представителями Молодежной организации ООН.

На Генеральной ассамблее ООН у Левитса запланированы встречи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, президентом Молдовы Игорем Додоном, президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Кроме того, Левитс посетит прием у президента США Дональда Трампа, а также встретится с основателем и исполнительным директором Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.