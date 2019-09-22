Саммит ООН и прием у Трампа: Левитс отправляется в США

Президент Эгил Левитс сегодня отправляется с рабочим визитом в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН, климатическом саммите ООН и Всемирном экономическом форуме, сообщил агентству LETA представитель канцелярии президента Угис Козловскис.
Визит Левитса продлится до 27 сентября.
24 сентября президент выступит на саммите ООН об устойчивом развитии в рамках Генеральной ассамблеи ООН. У него предусмотрена также встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и представителями Молодежной организации ООН.
На Генеральной ассамблее ООН у Левитса запланированы встречи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, президентом Молдовы Игорем Додоном, президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Кроме того, Левитс посетит прием у президента США Дональда Трампа, а также встретится с основателем и исполнительным директором Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.
Во время рабочего визита у президента запланированы встречи с представителями ряда организаций, посещение Колумбийского и Принстонского университетов, встречи с латышской диаспорой в США и участие в открытии выставки латышской художницы Вии Целмини.