У Rīgas namu pārvaldnieks в PNB banka остались деньги жителей: шесть миллионов евро

Это главным образом деньги владельцев многоквартирных домов, которые RNP только держал, поэтому предприятие считает, что у клиентов будет право на гарантированную государством выплату, если ни у кого сумма не превысит 100 тысяч евро. Однако сейчас неизвестно, действительно ли RNP сделал все, чтобы защититься от потери денег клиентов.

В PNB banka деньги держали и некоторые муниципальные предприятия Риги. В департаменте собственности Рижской думы De facto сообщили, что у Rīgas pilsētbūvnieks на счетах банка было 5945 евро, у Rīgas centrāltirgus - 48,5 тысяч, а у Rīgas namu pārvaldnieks - 6,07 миллионов евро. RPN выразил Рижской думе мнение, что это на самом деле деньги не предприятия, а владельцев жилых домов. Речь идет о 2476 клиентах.

То же самое подтвердил и председатель правления RNP Ивар Гонтарев.

Ответственный за финансы член правления RNP Иво Лецис, который ранее был и председателем правления, в интервью отказал. Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) пообещала дать ему ответ в конце сентября, поэтому более обширные комментарии он сможет дать в октябре.

Кроме того, FKTK считает, что о конкретных клиентах банка говорить нельзя. Однако комиссия согласилась пояснить, что на самом деле предусматривает закон в случаях, когда вкладчик в неплатежеспособный банк управляет деньгами своих клиентов.

"Если вкладчик планирует совершать именно такую функцию - управлять средствами третьих лиц, этоve вкладчику нужно заключить соответствующий договор с банком, открыть всю информацию, обеспечить, чтобы эти третьи лица, деньгами которых он будет управлять, были идентифицированы в банке, и банк точно должен обеспечить функцию, чтобы все эти третьи лица считались отдельно", - пояснила руководитель отдела резолюций и гарантийного фонда FKTK Елена Лебедева.

"Если вкладчик не проводит эту деятельность, скажу так - не выполняет как следует свои обязанности, банк соответственно не заключает правильный договор, не делает все эти необходимые действия, то этот вкладчик считается как один, и он получит всего 100 тысяч евро. Потому что больше нечего нельзя сделать. Таковы требования закона", - отметила представитель FKTK.

Клиенты должны были быть идентифицированы до дня недоступности вкладов - до середины августа. Заключили ли RNP и PNB banka к тому моменту такие договоры, предприятие отвечать отказывается. В любом случае, просить эти деньги как гарантированное возмещение смогут только сами клиенты RNP, так как их выплачивают на указанный лицом банковский счет.

Практика сейчас такова, что RNP не дает никакой информации о своих клиентах - владельцах многоквартирных домов, деньги которых были вложены на счет в PNB banka.

Держатель долей RNP - вице-мэр Риги Вадим Баранник. Оценивать ответственность правления предприятия он в данный момент не планирует: "Ни RNP, ни Рижское самоуправление не администрирует такую сферу, как банковская. Это администрирует государство, и это принцип законных ожиданий, что мы доверяем государствe, что государство обеспечит порядок в этой сфере. Я не знаю, может быть есть какой-то список, каким банкам доверять нельзя. Тогда если государство этот список опубликует, мы будем действовать соответственно".

В свою очередь мэр Риги Олег Баранник хочет дождаться пояснения FKTK, однако защищать правлениеRNP не спешит: "Конечно, что о PNB banka прозвучала информация... Эта информация звучит о них, они не были запрещенным банком, но... Это решение, за которое предприятию, конечно, стоило бы сейчас ответить".