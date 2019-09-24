Суд удовлетворил прошение об отводе прокурора по делу Спрудса

Он является одним из прокуроров по уголовному делу против Спрудса о присвоении, злоупотреблении полномочиями, легализации незаконно нажитых средств и вымогательстве в составе организованной группы. В деле фигурируют еще 10 обвиняемых.

Следующее заседание суда состоится 27 сентября.

Отвод Цинкманису заявил адвокат Спрудса Янис Розенбергс на основании якобы личного конфликта между прокурором и подсудимым. Ранее Спрудс обратился в прокуратуру с заявлением о предположительно незаконных действиях Цинкманиса с личными данными, в результате было начато дисциплинарное дело против Цинкманиса.

По утверждениям адвоката, Цинкманис выдал всем участникам дела материалы с данными, контактами, медицинской документацией людей, в том числе свидетелей по уголовному делу.

Дело Спрудса было передано суду 25 января, но его рассмотрение по существу еще не началось.

Спрудсу инкриминируется присвоение почти 2,6 млн евро в процессах неплатежеспособности предприятий Dzimtā sēta и Peltes īpašumi, а также вымогательство 1,2 млн евро в процессе неплатежеспособности Trasta komercbanka.

В рамках дела другой администратор неплатежеспособности Илмар Крумс обвиняется в халатности, финансист Йорен Райтумс - в вымогательстве в составе организованной группы и легализации преступно нажитых средств.