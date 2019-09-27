В этом году начато уже более 100 уголовных процессов об отмывании денег

В этом году увеличилось также число уголовных процессов, переданных для уголовного преследования - в первой половине 2019 года это были 27 уголовных дел по 40 преступлениям. В свою очередь в первой половине 2018 года для уголовного преследования было передано восемь дел по восьми преступлениям.

В этом году наиболее распространенными предикативными правонарушениями в Латвии, полученные в результате которых средства позже легализуются, стали преступления в сфере налогообложения, народного хозяйства, а также мошенничество и взяточничество.