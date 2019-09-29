Полицейский, обвиняемый во взяточничестве, потерял работу. В его организме нашли следы кокаина

В нём указано, что уволенный полицейский проработал в полиции более 16 лет.

В решении поясняется, что пятого сентября прошлого года Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало полицейского за взяточничество. В момент задержания он находился у служебного автомобиля при исполнении. В этот же день полицейского отправили на медицинскую проверку, где в его моче были констатированы метаболиты кокаина, а значит, сотрудник полиции находился под воздействием наркотических веществ.

Сам полицейский, в свою очередь объяснил наличие метаболитов кокаина тем, что сев в служебную машину, почувствовал себя уставшим и выпил таблетку, которую ему на одном давнем мероприятии дал малознакомый человек, указав, что это антидепрессант. Бывший полицейский заявил, что не знал, что в таблетке могут быть запрещенные вещества.