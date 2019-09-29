По стоимости аренды квартир средних размеров Рига превосходит Вильнюс и Таллинн

В Риге из 828 объявлений о сдаче квартир на сайте city24.lv площадь 706 квартир превышает 50 кв. м., а с площадью менее 35 кв. м. в аренду сдается всего 59 квартир. Стоимость аренды малых квартир составляет 200-250 евро, а в центре может достигать и 850 евро в месяц.

Из 828 квартир, предлагаемых для аренды в Риге, 91 квартира имеет площадь от 50 до 60 кв.м., и стоимость аренды таких квартир составляет от 250 до 1200 евро в месяц.

В Эстонии из 1400 объявлений об аренде на сайте city24.ee примерно половина квартир имеют площадь до 50 кв.м., а 340 квартир - меньше 35 кв.м.

В Вильнюсе, по данным сайта aruodas.lt, в аренду сдается 2000 объектов. 275 из них имеют площадь менее 35 кв.м., стоимость аренды таких квартир составляет примерно 200 евро в месяц.

В Киеве, по данным Dom.RIA.com, в аренду сдается 3320 объектов, из которых только 225 имеют площадь до 35 кв.м. Средняя стоимость аренды малой квартиры составляет в месяц 320 евро, за аренду квартиры площадью 50 кв.м. приходится платить от 600 евро в месяц.