​Продажа алкоголя в столице не останавливается ни на минуту. СГД бессильна

По закону продавать алкоголь в магазинах после 22 часов запрещено. Спиртное можно купить только в кафе и ресторанах, и только на месте.

Но в Риге по данным муниципальной полиции работают, по меньшей мере, 21 магазин-кафе, то есть, по сути, это магазины, но по бумагам кафе или даже рестораны.

Достаточно поставить столик и пластиковые стаканы. Еще нужен туалет, но, как убедились журналисты, это требование тоже соблюдается формально.

Если коммерсант попадается на нарушении, он сам идет в Службу госдоходов, просит аннулировать лицензию. И сразу же на тот же магазин-кафе получает новое разрешение, сообщает Русское вещание LTV7.

"В большинстве случаев, в тот момент, когда мы получаем просьбу аннулировать лицензию, мы не знаем, что в этом месте обнаружены нарушения. У нас нет оснований не аннулировать лицензию. И нет оснований не выдавать новую", - говорит замначальника отдела контроля за оборотом акцизных товаров СГД Иева Лапиня.

В Службе госдоходов признают, коммерсанты действуют быстрее, чем ответственные службы.

Так, например, одно из магазинов-кафе в центре Риги лицензию получало 8 раз. Торговля алкоголем на этой легальной точке не останавливалась ни на день.

Галерея: Работа Госполиции "на точке" и в магазине

За пять лет 1700 проверок по всей Латвии, где продают алкоголь. В половине случаев Служба госдоходов обнаружила нарушения, в том числе за торговлю после 22-х. Штрафов собрали на общую сумму 44 тысячи евро.

С магазинами-кафе в Риге борется муниципальная полиция. В 2016-ом наказали 10 фирм за 11 нарушений. В 2017 — две фирмы за 2 нарушения. В 2018-ом 7 компаний за 8 нарушений. В Курземском районе удалось закрыть 18 мест, где торговали алкоголем. В Зиемельском — 19. В Видземском — одно. В Латгальском — 10. В Земгальском — 23. В Центральном еще 4. Но полиция закрывает, а они открываются снова.

Одним из решений проблемы мог бы стать запрет выдавать лицензию не только коммерсанту, который попался на нарушении, но и месту. Но, по словам представителя СГД, у них такого права нет.