В Риге может появиться "Парк деревьев счастья"

Представители движения "Большой субботник" сегодня во время встречи с председателем Рижской думы Олегом Буровым предложили в следующем году в рамках Всемирного субботника заложить на территории Риги парк, в котором смогут сажать деревья рижане и гости города. Об этом сообщила агентству LETA представитель движения Гита Саука.
После презентации идеи в Рижской думе было решено, что со следующего года в отдельных уголках парков и скверов будут территории для посадки деревьев. Это пилотный проект, однако в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос о создании отдельного "Парка деревьев счастья".
Буров положительно оценил эту идею, но отметил, что вначале нужно убедиться, насколько активны будут люди.
По словам руководителя "Большого субботника" Виты Яунземе, цель парка состоит в том, чтобы люди имели возможность сами сажать деревья на основе разработок ландшафтных архитекторов.