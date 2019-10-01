В Риге может появиться "Парк деревьев счастья"

После презентации идеи в Рижской думе было решено, что со следующего года в отдельных уголках парков и скверов будут территории для посадки деревьев. Это пилотный проект, однако в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос о создании отдельного "Парка деревьев счастья".