Алла Пугачева блеснула ножками в новом игривом мини
70-летняя Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не перестает удивлять своих поклонников смелыми модными экспериментами, не обращая внимания на критику ее "слишком молодежного" стиля со стороны недоброжелателей. И правильно делает, на наш взгляд.
Сегодня, 2 октября, Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте две фотографии своей супруги в компании ее подруг - Юлии Проскуряковой и Иды Достман, а также обеих дочерей - 48-летней Кристины Орбакайте и 6-летней Лизы Галкиной.
"Девчонки!" - одним словом подписал Максим эти кадры, на которых Алла Борисовна позирует в мини-платье, в очередной раз демонстрируя свои стройные ножки.
"Шикарный состав!", "Все красавицы как на подбор", "Алла просто прелесть! Молода и красива", "Алла - красотка! Как ей идет такой стиль. "Какиe у Аллы великолепные ноги!",
"Аллочка шикарно выглядит! С такими худыми ногами можно вообще не заморачиваться", - пишут восхищенные подписчики в комментариях.
Недоброжелатели, конечно, тоже не молчат, но мы, пожалуй, их мнение оставим без внимания. А вы что скажете?
Галерея: Алла Пугачева