Алла Пугачева блеснула ножками в новом игривом мини

Сегодня, 2 октября, Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте две фотографии своей супруги в компании ее подруг - Юлии Проскуряковой и Иды Достман, а также обеих дочерей - 48-летней Кристины Орбакайте и 6-летней Лизы Галкиной.

"Девчонки!" - одним словом подписал Максим эти кадры, на которых Алла Борисовна позирует в мини-платье, в очередной раз демонстрируя свои стройные ножки.

"Шикарный состав!", "Все красавицы как на подбор", "Алла просто прелесть! Молода и красива", "Алла - красотка! Как ей идет такой стиль. "Какиe у Аллы великолепные ноги!",

"Аллочка шикарно выглядит! С такими худыми ногами можно вообще не заморачиваться", - пишут восхищенные подписчики в комментариях.

Недоброжелатели, конечно, тоже не молчат, но мы, пожалуй, их мнение оставим без внимания. А вы что скажете?