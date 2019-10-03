Чт, 3.10.2019
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Автомобиль, уцелевший после удара метеорита

ФОТО: Ryan Thompson/Flickr

Метеориты падают на нашу планету ежедневно, однако большинство из них сгорают в атмосфере, так и не долетев до Земли, но существуют и исключения. 

Известнейший и самый катастрофический из них упал 65 млн лет назад в Мексиканском заливе и стал причиной вымирания динозавров. Однако есть  космические объекты поменьше, которые время от времени преодолевают атмосферный барьер и достигают поверхности Земли. 

Главным образом эти метеориты падают в не населенных местах или в мировой океан, который покрывает две трети поверхности Земли. Однако случаются ситуации, когда космические объекты падают там, где человек обустроил свое жилье. 

ФОТО: NASA

Одним из известнейших свидетельств этого является красный автомобиль Chevrolet Malibu, который в один октябрьский день в 1992 году оказался в неправильном месте. 

Гость из космоса с ужасным шумом появился в момент, когда 18-летняя Мишель Кнап в родительском доме в Пикскилле смотрела телевизор. Когда девушка вышла из дома к своему Chevrolet, она увидела следующую картину: в багажнике была выбита порядочная дыра, а прямо под ней в земле находился неизвестный объект, который излучал тепло и запах серы. 

ФОТО: American Museum of Natural History

На следующий день приглашенный эксперт из Американского музея истории природы подтвердил, что объект весом в 12,7 килограммов является метеоритом. 

Вскоре после инцидента метеорит разделили по частям и продали, а один фрагмент попал в экспозицию Американского музея естественной истории. Автомобиль же за 10 000 долларов перешел к новому хозяину, несмотря на то, что ездить на нем нельзя. Транспортное средство побывало в музеях по всему миру от Токио до Парижа.

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