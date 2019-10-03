Автомобиль, уцелевший после удара метеорита

Метеориты падают на нашу планету ежедневно, однако большинство из них сгорают в атмосфере, так и не долетев до Земли, но существуют и исключения.
Известнейший и самый катастрофический из них упал 65 млн лет назад в Мексиканском заливе и стал причиной вымирания динозавров. Однако есть космические объекты поменьше, которые время от времени преодолевают атмосферный барьер и достигают поверхности Земли.
Главным образом эти метеориты падают в не населенных местах или в мировой океан, который покрывает две трети поверхности Земли. Однако случаются ситуации, когда космические объекты падают там, где человек обустроил свое жилье.
Одним из известнейших свидетельств этого является красный автомобиль Chevrolet Malibu, который в один октябрьский день в 1992 году оказался в неправильном месте.
Гость из космоса с ужасным шумом появился в момент, когда 18-летняя Мишель Кнап в родительском доме в Пикскилле смотрела телевизор. Когда девушка вышла из дома к своему Chevrolet, она увидела следующую картину: в багажнике была выбита порядочная дыра, а прямо под ней в земле находился неизвестный объект, который излучал тепло и запах серы.
На следующий день приглашенный эксперт из Американского музея истории природы подтвердил, что объект весом в 12,7 килограммов является метеоритом.
Вскоре после инцидента метеорит разделили по частям и продали, а один фрагмент попал в экспозицию Американского музея естественной истории. Автомобиль же за 10 000 долларов перешел к новому хозяину, несмотря на то, что ездить на нем нельзя. Транспортное средство побывало в музеях по всему миру от Токио до Парижа.