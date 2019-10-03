Автомобиль, уцелевший после удара метеорита

Известнейший и самый катастрофический из них упал 65 млн лет назад в Мексиканском заливе и стал причиной вымирания динозавров. Однако есть космические объекты поменьше, которые время от времени преодолевают атмосферный барьер и достигают поверхности Земли.

Главным образом эти метеориты падают в не населенных местах или в мировой океан, который покрывает две трети поверхности Земли. Однако случаются ситуации, когда космические объекты падают там, где человек обустроил свое жилье.

ФОТО: NASA

Одним из известнейших свидетельств этого является красный автомобиль Chevrolet Malibu, который в один октябрьский день в 1992 году оказался в неправильном месте.

Гость из космоса с ужасным шумом появился в момент, когда 18-летняя Мишель Кнап в родительском доме в Пикскилле смотрела телевизор. Когда девушка вышла из дома к своему Chevrolet, она увидела следующую картину: в багажнике была выбита порядочная дыра, а прямо под ней в земле находился неизвестный объект, который излучал тепло и запах серы.

ФОТО: American Museum of Natural History

На следующий день приглашенный эксперт из Американского музея истории природы подтвердил, что объект весом в 12,7 килограммов является метеоритом.