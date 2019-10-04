Пт, 4.10.2019
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Вейонис объяснил, почему посетил форум в Монако, организованный сбежавшим из Украины бизнесменом

Раймонд Вейонис

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Экс-президент Латвии Раймонд Вейонис в прошлом году посетил форум в Монако, организованный соратником свергнутого президента Украины Виктора Януковича, владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским, покинувшим Украину, в ответ на приглашения князя Монако Альбера II и почётного президента форума, бывшего президента Польши Александра Квасьневского.

Об этом сообщила представитель Вейониса Кристине Рейса-Даболиня. 

"Принимая во внимание то, что князь Монако является одним из основателей фонда, у Вейониса была возможность не только обсудить вопросы энергетической безопасности, но и встретиться с князем", - сказала Рейса-Даболиня, пояснив, почему президенту Латвии нужно было посетить форум, организованный соратником свергнутого президента Украины Виктора Януковича, владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским.

Представитель Вейониса не прокомментировала, был ли экс-президент проинформирован, что против Злочевского и его предприятия в Украине с 2014 года заведено несколько уголовных дел в подозрении о неуплате налогов, отмывании средств и коррупции. 

Ранее сообщалось, что ​в скандале, который привел к процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, замешаны деньги, перечисленные украинской нефтегазовой компанией Burisma Holdings фирме сына вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена - Rosemont Seneca через латвийский банк PrivatBank, свидетельствуют слитые в интернет отчеты о счетах Rosemont Seneca.

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