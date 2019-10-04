Вейонис объяснил, почему посетил форум в Монако, организованный сбежавшим из Украины бизнесменом

Экс-президент Латвии Раймонд Вейонис в прошлом году посетил форум в Монако, организованный соратником свергнутого президента Украины Виктора Януковича, владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским, покинувшим Украину, в ответ на приглашения князя Монако Альбера II и почётного президента форума, бывшего президента Польши Александра Квасьневского.
Об этом сообщила представитель Вейониса Кристине Рейса-Даболиня.
"Принимая во внимание то, что князь Монако является одним из основателей фонда, у Вейониса была возможность не только обсудить вопросы энергетической безопасности, но и встретиться с князем", - сказала Рейса-Даболиня, пояснив, почему президенту Латвии нужно было посетить форум, организованный соратником свергнутого президента Украины Виктора Януковича, владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским.
Представитель Вейониса не прокомментировала, был ли экс-президент проинформирован, что против Злочевского и его предприятия в Украине с 2014 года заведено несколько уголовных дел в подозрении о неуплате налогов, отмывании средств и коррупции.
Ранее сообщалось, что в скандале, который привел к процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, замешаны деньги, перечисленные украинской нефтегазовой компанией Burisma Holdings фирме сына вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена - Rosemont Seneca через латвийский банк PrivatBank, свидетельствуют слитые в интернет отчеты о счетах Rosemont Seneca.