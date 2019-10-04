Вейонис объяснил, почему посетил форум в Монако, организованный сбежавшим из Украины бизнесменом

Об этом сообщила представитель Вейониса Кристине Рейса-Даболиня.

"Принимая во внимание то, что князь Монако является одним из основателей фонда, у Вейониса была возможность не только обсудить вопросы энергетической безопасности, но и встретиться с князем", - сказала Рейса-Даболиня, пояснив, почему президенту Латвии нужно было посетить форум, организованный соратником свергнутого президента Украины Виктора Януковича, владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским.

Представитель Вейониса не прокомментировала, был ли экс-президент проинформирован, что против Злочевского и его предприятия в Украине с 2014 года заведено несколько уголовных дел в подозрении о неуплате налогов, отмывании средств и коррупции.