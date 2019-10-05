За кражу гитары и патефона у знакомой мужчина оштрафован на 1720 евро

Суд Рижского района приговорил к штрафу в размере 1720 евро мужчину, который украл из арендованной квартиры гитару, усилитель к ней и патефон, после чего заложил вещи в ломбард, сообщает агентство LETA со ссылкой на анонимизированное решение суда.
В нем указано, что осужденный мужчина в 2017 году из квартиры, которую арендовал у знакомой, украл электрогитару стоимостью 200 евро, усилитель стоимостью 100 евро и античный патефон стоимостью 500 евро, все украденные вещи он заложил в ломбард, получив за них 160 евро.
Осужденный в своих пояснениях указал, что украл вещи, чтобы получить средства на возврат долгов. Кроме того, он указал, что не согласен с указанной полицией стоимостью патефона, которая была установлена с помощью эксперта по антиквариату. Соответственно, мужчина выразил готовность отдать за патефон 50 евро, которые он получил за него в ломбарде.
В ходе судебного процесса мужчина все-таки решил возместить убытки и отдал пострадавшему все средства в полном объеме. Суд принял это во внимание и постановил, что мужчина должен быть оштрафован на 1720 евро. В решении суда поясняется, что более тяжелая санкция к мужчине не была применена, так как он признал свою вину и добровольно возместил потери.