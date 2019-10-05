Сб, 5.10.2019
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За кражу гитары и патефона у знакомой мужчина оштрафован на 1720 евро

Суд. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Суд Рижского района приговорил к штрафу в размере 1720 евро мужчину, который украл из арендованной квартиры гитару, усилитель к ней и патефон, после чего заложил вещи в ломбард, сообщает агентство LETA со ссылкой на анонимизированное решение суда.

В нем указано, что осужденный мужчина в 2017 году из квартиры, которую арендовал у знакомой, украл электрогитару стоимостью 200 евро, усилитель стоимостью 100 евро и античный патефон стоимостью 500 евро, все украденные вещи он заложил в ломбард, получив за них 160 евро.

Осужденный в своих пояснениях указал, что украл вещи, чтобы получить средства на возврат долгов. Кроме того, он указал, что не согласен с указанной полицией стоимостью патефона, которая была установлена с помощью эксперта по антиквариату. Соответственно, мужчина выразил готовность отдать за патефон 50 евро, которые он получил за него в ломбарде.

В ходе судебного процесса мужчина все-таки решил возместить убытки и отдал пострадавшему все средства в полном объеме. Суд принял это во внимание и постановил, что мужчина должен быть оштрафован на 1720 евро. В решении суда поясняется, что более тяжелая санкция к мужчине не была применена, так как он признал свою вину и добровольно возместил потери.

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