Минюст предложил не облагать налогом недвижимость стоимостью меньше 100 000 евро

Министерство юстиции предлагает не облагать налогом на недвижимость единственное жилье, стоимость которого не превышает 100 000 евро, рассказала сегодня после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий руководитель фракции Новой консервативной партии (НКП) Юта Стрике.
По словам Стрике, Минюст предложил при пересмотре кадастровой стоимости ввести и необлагаемый минимум стоимости недвижимости.
В настоящее время речь идет о возможности не облагать налогом недвижимость стоимостью не более 100 000 евро, в которой человек проживает.
Соглашение по этому вопросу пока не достигнуто, добавила Стрике.
Председатель национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Райвис Дзинтарс сообщил, что нацобъединение поддерживает введение необлагаемого минимума стоимости недвижимости, но говорить об этом нужно уже после утверждения бюджета будущего года, вместе с обсуждением налога микропредприятий и налоговой системы в целом.
Руководитель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов также считает, что нужно рассматривать общее фискальное влияние в будущем, и налог на недвижимость - это вопрос уже следующего года.
В 2013 году депутат "Согласия" Игорь Пименов уже предлагал установить минимум жилплощади, который налогом не облагается, но его предложение было отклонено. В 2018 году Сейм отклонил предложение отменить налог на недвижимость на единственное жилье, поданное оппозиционной партией No sirds Latvijai.
Аналогичная инициатива была подана и на платформой общественных инициатив ManaBalss.lv, где за нее подписались 26 000 человек.
Налог на недвижимость поступает в основном в бюджеты самоуправлений.