Минюст предложил не облагать налогом недвижимость стоимостью меньше 100 000 евро

По словам Стрике, Минюст предложил при пересмотре кадастровой стоимости ввести и необлагаемый минимум стоимости недвижимости.

В настоящее время речь идет о возможности не облагать налогом недвижимость стоимостью не более 100 000 евро, в которой человек проживает.

Соглашение по этому вопросу пока не достигнуто, добавила Стрике.

Председатель национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Райвис Дзинтарс сообщил, что нацобъединение поддерживает введение необлагаемого минимума стоимости недвижимости, но говорить об этом нужно уже после утверждения бюджета будущего года, вместе с обсуждением налога микропредприятий и налоговой системы в целом.

Руководитель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов также считает, что нужно рассматривать общее фискальное влияние в будущем, и налог на недвижимость - это вопрос уже следующего года.

В 2013 году депутат "Согласия" Игорь Пименов уже предлагал установить минимум жилплощади, который налогом не облагается, но его предложение было отклонено. В 2018 году Сейм отклонил предложение отменить налог на недвижимость на единственное жилье, поданное оппозиционной партией No sirds Latvijai.

Аналогичная инициатива была подана и на платформой общественных инициатив ManaBalss.lv, где за нее подписались 26 000 человек.