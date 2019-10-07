Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка

Участок Госполиции Тейки разыскивает Давида Гертманса 2005 года рождения, сообщила представитель стражей порядка Элина Приедите.
Гертманс вышел из дома на улице Иерикю 11 в воскресенье, 6 октября, в 11 часов и до сих пор не вернулся. Неизвестна также информация о его месте нахождения.
Рост подростка составляет 168 сантиметров, у него спортивное телосложение, короткие, темные волосы и густые брови.
Давид был одет в темно-фиолетовую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, на ногах у мальчика были черные полусапожки.
Госполиция просит каждого, кто знает что-то о возможном месте нахождения подростка или располагает другой важной для поисков информацией, звонить стражам порядка по номерам телефона 67090900, 110 или же обращаться в ближайший полицейский участок.