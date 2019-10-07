Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка

Гертманс вышел из дома на улице Иерикю 11 в воскресенье, 6 октября, в 11 часов и до сих пор не вернулся. Неизвестна также информация о его месте нахождения.

Рост подростка составляет 168 сантиметров, у него спортивное телосложение, короткие, темные волосы и густые брови.

Давид был одет в темно-фиолетовую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, на ногах у мальчика были черные полусапожки.