Пн, 7.10.2019
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Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка

Давид Гертманс

ФОТО: Valsts policija

Участок Госполиции Тейки разыскивает Давида Гертманса 2005 года рождения, сообщила представитель стражей порядка Элина Приедите. 

Гертманс вышел из дома на улице Иерикю 11 в воскресенье, 6 октября, в 11 часов и до сих пор не вернулся. Неизвестна также информация о его месте нахождения.

Рост подростка составляет 168 сантиметров, у него спортивное телосложение, короткие, темные волосы и густые брови. 

Давид был одет в темно-фиолетовую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, на ногах у мальчика были черные полусапожки. 

Госполиция просит каждого, кто знает что-то о возможном месте нахождения подростка или располагает другой важной для поисков информацией, звонить стражам порядка по номерам телефона 67090900, 110 или же обращаться в ближайший полицейский участок.

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