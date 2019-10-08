Квартирный вопрос в Латвии все ещё остаётся актуальной и для многих больной темой. В частности для тех, кто квартиру снимает, так как из-за высоких запросов и относительно маленького выбора, люди обязаны платить большие суммы за квартиры, которые не соответствуют своей цене. В рамках дискуссионной передачи "Зона комфорта" журналист Илья Козин обсудил причины проблемы, а также возможные решения. Так как в настоящее время в Сейме рассматривают новый закон, разработанный Министерством экономики, на беседу пригласили министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV) и эксперта Латвийского союза самоуправлений Айно Салминьша.

Полная запись программы:

Ситуация на рынке аренды

Осень по традиции не самое лучшее время, чтобы искать съёмную квартиру в Риге. В столицу прибывают тысячи студентов, которые вылавливают квартиры практически до последнего. За 300 евро в месяц предлагают снять квартиру с душевой кабиной на кухне, к тому же недалеко находится и кровать. Именно так выглядит "квартира-студия" по мнению латвийских арендаторов.

Проблемы на рынке аренды уже давно. Как во время разговора отметил министр экономики Ральф Немиро, в первую очередь в Латвии всё ещё не принят современный закон об аренде, который соответствовал бы нынешним реалиям.

Во-вторых, жилищный фонд, начиная с 1991 года, восстанавливается с большим трудом. В свою очередь инвесторы не заинтересованы в строительстве новых арендных домов из-за неупорядоченного законодательства. К тому же есть ещё одна проблема. По словам Немиро - это краткосрочная аренда, которая никаким образом не обеспечивает доступность жилья.

"Очень большая часть квартир снимается краткосрочно. Что это значит на самом деле? Если молодая семья будет готова переехать в Ригу, тогда квартира будет недоступна только из-за того, что арендодатель скорее заинтересован в том, чтобы сдать квартиру в аренду на 2-3 дня, заработав практически ту же сумму, что могла бы быть заработана за неделю (..)", - заявил министр экономики.

Министерство экономики выдвинуло ряд предложений, чтобы улучшить эту ситуацию. Например, был разработан и подан в Сейм, ранее упомянутый закон с гораздо более привлекательными условиями для инвесторов.

Ещё одно решение - строительство новых арендных домов. Министерство экономики предложило льготное финансирование муниципальным корпорациям, путём заимствования в Госкассе. Предложение в настоящее время рассматривает комиссия Сейма по делам Госуправления и самоуправлений.

Задержки в принятии нового закона

Однако парламент не спешит подтверждать поправки в законе. У этого несколько причин. Как во время беседы пояснил Айно Салминьш, в Латвии не хватает единой и чёткой концепции того, как должен развиваться рынок аренды.

Согласно мнению Салминьша, жилищная политика должна развиваться. И потому рынок нужно провоцировать всеми возможными способами.

Ещё одно объяснение тому, почему слуги народа не спешат менять подход к вопросам аренды - это поиск баланса. Нынешний закон об аренде больше защищает интересы арендатора, однако новый, по словам Салминьша, больше защищает интересы инвесторов. Именно сейчас в Сейме ищут способ того, как эти интересы сбалансировать.

Также эксперт отметил, что в последнее время в Госуправе выросла уверенность в рекомендациях международный учреждений, например OECD. По его мнению, ожидание этих рекомендаций - трата времени.

О Государственной поддержке

Поскольку цены на аренду определяются динамикой спроса и предложений, у государства ограниченные возможности влияния на ситуацию. Как указал министр экономики, государство не будет заниматься строительством новых арендуемых домов.

"Государство не сможет сейчас построить жилье для всех нуждающихся. Это практически три государственных бюджета за раз", - сказал Немиро.

Вместо этого, по словам министра, необходимо создать привлекательные условия для инвесторов, чтобы они приходили и строили арендуемый дом, потому как они понимают, что это им выгодно.

В настоящее время инвесторы не видят никакой выгоды, сказал эксперт Айно Салминьш:

"Старая методология аренды предусматривает то, что тебе эта квартира с арендой окупится за 50-75 лет. Тогда вы попробуйте найти инвестора, который в своём уме пойдёт на такие условия".

Ещё один отдельный вопрос - это арендаторы денационализированных домов. Как уже после дискуссии признал как Салминьш, так и Немиро, это отдельный вопрос. Немиро рассказал: чтобы обеспечить квартиросъёмщикам денационализированных домов пособия за освобождение квартиры, необходимо около 7,5 млн евро из государственного бюджетного. Пока что таких денег нет.