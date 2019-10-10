МВФ проверит эффективность борьбы с отмыванием денег в странах Балтии

"Будет проведена региональная оценка превенции отмывания денег. Независимая, так как мы полагаем, что МВФ независим. Они проведут эту оценку, и надеемся, что поставят точку и скажут - все до конца оценено", - сказал в среду, 9 октября, Юргилас в комитете по бюджету и финансам Литвы.

По его словам, результаты оценки МВФ могут быть представлены в следующем году.

Юргилас отметил, что проверка должна выявить слабые места стран в сфере предотвращения отмывания денег. По его словам, сейчас страны региона согласуют условия такой оценки, поэтому пока нельзя сказать, во сколько такое расследование, которое будут финансировать все участвующие в нем страны, обойдется.

"Это не инициатива Банка Литвы, это общая инициатива стран Северной Европы и Балтии, координируемая через директорат стран Северной Европы и Балтии МВФ", - пояснил Юргилас.

Скандал с отмыванием денег сначала возник в связи с эстонским отделением Danske Bank, через которое, как предполагается, в течение нескольких лет было переведено около 200 млрд евро.