Чт, 10.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

С 14 октября поездки на поезде в середине рабочего дня будут стоить на 25% дешевле

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

С понедельника, 14 октября, до 17 апреля 2020 года в середине рабочего дня к одноразовым железнодорожным билетам будет применяться скидка 25%, если билет покупается в кассе на станции или в поезде у кондуктора, сообщили на предприятии Pasažieru vilciens.

Если билет будет куплен в мобильном приложении или на сайте, будет применяться еще одна скидка - 5%.

25%-ная скидка распространяется на девять рейсов поездов, следующих по маршруту Рига-Скулте, 11 поездов на маршруте Рига-Айзкраукле, восемь поездов на маршруте Рига-Елгава и 19 поездов на маршруте Рига-Тукумс.

Те рейсы, на которые применяется скидка, будут особо отмечены в расписаниях поездов у билетных касс, на сайте и в мобильном приложении.

Также Pasažieru vilciens напоминает, что при покупке билета у контролера в том случае, если касса на соответствующей станции была открыта, применяется наценка 50 центов.

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