С 14 октября поездки на поезде в середине рабочего дня будут стоить на 25% дешевле

С понедельника, 14 октября, до 17 апреля 2020 года в середине рабочего дня к одноразовым железнодорожным билетам будет применяться скидка 25%, если билет покупается в кассе на станции или в поезде у кондуктора, сообщили на предприятии Pasažieru vilciens.
Если билет будет куплен в мобильном приложении или на сайте, будет применяться еще одна скидка - 5%.
25%-ная скидка распространяется на девять рейсов поездов, следующих по маршруту Рига-Скулте, 11 поездов на маршруте Рига-Айзкраукле, восемь поездов на маршруте Рига-Елгава и 19 поездов на маршруте Рига-Тукумс.
Те рейсы, на которые применяется скидка, будут особо отмечены в расписаниях поездов у билетных касс, на сайте и в мобильном приложении.
Также Pasažieru vilciens напоминает, что при покупке билета у контролера в том случае, если касса на соответствующей станции была открыта, применяется наценка 50 центов.