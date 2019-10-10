С 14 октября поездки на поезде в середине рабочего дня будут стоить на 25% дешевле

Если билет будет куплен в мобильном приложении или на сайте, будет применяться еще одна скидка - 5%.

25%-ная скидка распространяется на девять рейсов поездов, следующих по маршруту Рига-Скулте, 11 поездов на маршруте Рига-Айзкраукле, восемь поездов на маршруте Рига-Елгава и 19 поездов на маршруте Рига-Тукумс.

Те рейсы, на которые применяется скидка, будут особо отмечены в расписаниях поездов у билетных касс, на сайте и в мобильном приложении.