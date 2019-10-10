Петравича поддержала открытие рынка труда для граждан третьих стран

Такую позицию политик выразила на открытом заседании правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, на котором указала, что шаг в направлении решения проблемы нехватки рабочей силы - открытие рынка труда для граждан третьих стран, которым стоит облегчить условия пребывания.

"Я за то, что нужно открыть рынок труда для граждан третьих стран", - сказала Петравича, пояснив, что без работы в Латвии остаются в основном длительные безработные, которые на рынок труда не возвращаются, поэтому остается лишь искать нехватающую рабочую силу за границей.

В то же время она сказала, что выступает за то, что гастарбайтерам нужно платить среднюю зарплату в сфере, а не среднюю по стране, и вакансия должна быть зарегистрирована только десять дней, а не месяц. Если в это время на конкретную работу не согласятся местные жители, должна быть возможность принять на работу граждан третьих стран.

Латвийское общество собственников леса на заседании обратило внимание на злоупотребление социальной системой или системой пособий. В сфере леса предпринимателя платят высококвалифицированным специалистам за работу с дорогой техникой, средняя их зарплата брутто составляет 1500 евро.

Часто такие люди предпочитают временно покинуть работу, чтобы вместо этого получать пособие по безработице. Такую ситуацию необходимо будет предотвратить.

Петравича напомнила, что Минблаг над этой системой работает. С будущего года пособие по безработице планируется выплачивать восемь, а не девять месяцев, кроме того, в меньшем объеме.

Председатель совета предпринимателей Латвийского союза крестьян Лиените Цауне указала, что налоги на рабочую силу в Латвии нужно снизить в том же объеме, в котором будет снижено пособие по безработице.

С тем, что налоги на рабочую силу нужно снизить, согласен и представитель Латвийского общества агрономов Ринголд Арнитис. Он также обратил внимание на то, что часть людей недобросовестно использует пособия. По его мнению, людям работоспособного возраста необходимо отрабатывать конкретные часы, чтобы он мог претендовать на пособие по безработице.

Петравича согласилась, что в Латвии очень высокие налоги на рабочую силу, которые по ее мнению особенно тяжелы среди получателей низких зарплат. Однако решение этой проблемы можно искать, начав с пересмотра налогов с 2021 года.

Совладелец рыбоперерабатывающего предприятия Karavela Янис Бите на заседании заявил, что налоги на рабочую силу нужно пересмотреть раньше, чем в 2021 году, так как Латвия все больше теряет конкурентоспособность по сравнению с Литвой и Польшей.

Министр благосостояния напомнила, что в декларации нынешнего правительства упомянуто увеличение жителям с самыми низкими доходами поддержки доходов: планируется увеличить минимальную пенсию, пособие социального страхования, повысить уровень доходов нуждающихся лиц и ставку гарантированного уровня минимальных доходов. Кроме того, в декларации упомянуто обязательство пересмотреть пособие по болезни.