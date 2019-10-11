Правительство зарезервировало деньги на случай Brexit без сделки

Правительство в закрытой части заседания заслушало сообщение Министерства иностранных дел о необходимом дополнительном финансировании для решения последствий Brexit.

Как сообщил после заседания глава МИД Эдгар Ринкевич, обсуждалось необходимое дополнительное финансирование в случае, если Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения, и в случае, если соглашение будет достигнуто.

Если Brexit произойдет без соглашения, в бюджете этого года дополнительно потребуется 174 000 евро, а далее каждый год - 2,3 млн евро.

Если Великобритания выйдет из ЕС с соглашением, в этом году для последствий Brexit потребуется 89 100 евро, в следующем году - 662 000 евро.

Министр указал, что в основном дополнительные средства для решения последствий Brexit необходимы таможне, Продовольственно-ветеринарной службе и др. органам.

Как сообщалось ранее, по оценкам Банка Латвии, выход Великобритании из ЕС может уменьшить валовой внутренний продукт Латвии на 0,8-1,7 процентного пункта.

Как заявил президент Банка Латвии Илмар Римшевич, Brexit без соглашения будет означать, что в будущем Латвия должна будет вносить более крупные взносы в бюджет ЕС.

Расчеты Министерства финансов показывают, что в 2020 году они могут увеличиться на 23 млн евро. Также после Brexit Латвия получит меньше средств из фондов ЕС, поскольку взносы в его бюджет больше не будет вносить Великобритания.