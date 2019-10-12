При стрельбе в ночном клубе Нью-Йорка погибли четыре человека

В одном из ночных клубов Нью-Йорка в субботу, 12 октября, произошла стрельба. В результате ЧП были убиты четыре человека, а ещё три получили ранения. Об этом сообщает местная полиция.
В связи со стрельбой, которая произошла в Бруклине, никто не задержан. Мотивы и точные обстоятельства происшествия неизвестны. Об этом сообщил представитель полиции Нью-Йорка агентству AFP.
Все убитые - мужчины. Ранены два мужчины и одна женщина. Как сообщается, жизни пострадавших ничего не угрожает.
Стрельба произошла около 7 утра.
Полиция в настоящее время пытается выяснить, имеет ли стрельба отношение к проходящему в субботу и воскресенье фестивалю хип-хопа Rolling Loud, пишут СМИ.