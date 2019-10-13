195 евро в час! Таков тариф за установку и содержание системы электронных билетов в Риге

В прошлом году большую часть расходов Rīgas satiksme составило как раз финансирование Rīgas karte - почти 28 миллионов евро. Для сравнения - на топливо Rīgas satiksme потратило в два раза меньше.

Как выяснилось в ходе аудита, Rīgas karte - лишь посредник между Rīgas satiksme и субподрядчиками.

За свою работу Rīgas karte брала наценку, в прошлом году она составила 26%. По версии аудиторов, это в семь раз больше рыночной стоимости.

Отмечается, что если бы не было этой необоснованной наценки, Rīgas satiksme смогла бы сэкономить за прошлый год 5 миллионов евро.

Из аудита следует, что и сама Rīgas karte, возможно, переплачивает субподрядчикам. Например, на бумагу для э-талонов компания тратит 3 миллиона евро в год. Карточки покупаются у компании Burlat - каждая по 0,45 евро. Однако, по сведениям LTV, в интернете схожие карточки можно купить по меньшей мере вдвое дешевле.

Также аудиторы посчитали примерный почасовой тариф за установку и содержание системы электронных билетов. Оказалось, что это 195 евро в час. Это в десятки раз больше, чем в среднем в индустрии.

Были и другие нехозяйственные решения - например, приобретение 22 аппаратов для низкопольных трамваем за 880 000 евро, однако - самих трамваев, куда системы установить - так и нет.

Договор между компаниями Rīgas satiksme и Rīgas karte заканчивается конце 2020 года. По мнению аудиторов, Rīgas satiksme могла бы перенять обслуживание системы э-талонов.

Однако, даже если Rīgas satiksme пойдет на это, Rīgas karte никуда с горизонта не пропадет - с компанией есть договор по обслуживанию автоматов на парковках аж до 2025 года.