195 евро в час! Таков тариф за установку и содержание системы электронных билетов в Риге
Аудит в Rīgas karte - "дочке" Rīgas satiksme - показал, что в компании были необоснованные наценки, простой техники и астрономические почасовые ставки, превышающие принятые в отрасли стандарты в десятки раз, выяснила de facto.
В прошлом году большую часть расходов Rīgas satiksme составило как раз финансирование Rīgas karte - почти 28 миллионов евро. Для сравнения - на топливо Rīgas satiksme потратило в два раза меньше.
Как выяснилось в ходе аудита, Rīgas karte - лишь посредник между Rīgas satiksme и субподрядчиками.
За свою работу Rīgas karte брала наценку, в прошлом году она составила 26%. По версии аудиторов, это в семь раз больше рыночной стоимости.
Отмечается, что если бы не было этой необоснованной наценки, Rīgas satiksme смогла бы сэкономить за прошлый год 5 миллионов евро.
Из аудита следует, что и сама Rīgas karte, возможно, переплачивает субподрядчикам. Например, на бумагу для э-талонов компания тратит 3 миллиона евро в год. Карточки покупаются у компании Burlat - каждая по 0,45 евро. Однако, по сведениям LTV, в интернете схожие карточки можно купить по меньшей мере вдвое дешевле.
Также аудиторы посчитали примерный почасовой тариф за установку и содержание системы электронных билетов. Оказалось, что это 195 евро в час. Это в десятки раз больше, чем в среднем в индустрии.
Были и другие нехозяйственные решения - например, приобретение 22 аппаратов для низкопольных трамваем за 880 000 евро, однако - самих трамваев, куда системы установить - так и нет.
Договор между компаниями Rīgas satiksme и Rīgas karte заканчивается конце 2020 года. По мнению аудиторов, Rīgas satiksme могла бы перенять обслуживание системы э-талонов.
Однако, даже если Rīgas satiksme пойдет на это, Rīgas karte никуда с горизонта не пропадет - с компанией есть договор по обслуживанию автоматов на парковках аж до 2025 года.
Передача отмечает, что по непонятной причине важные знания о технологиях Rīgas karte доверяет компаниям субподрядчикам - Burlat и BMS Tehnoloģija. Обе компании, по сведениям de facto, связаны с предпринимателем Андреем Блажко, а он в свою очередь - с "политически и экономически активным" дирижером Александром Брандавсом, членом партии "Честь служить Риге".