LNT: СГД нагрянула к латвийским эмигрантам в Англию

Это первый раз, когда представители СГД из Латвии прибыли в Великобританию. Причиной послужило предположение, что после Brexit, в частности "жёсткого", отправка некоммерческой почты и покупки в Интернете будут облагаться таможенными сборами и налогом на добавленную стоимость (НДС), что приведёт к серьезной путанице и спорам. Если Brexit случится 31 октября, то новые взносы придётся платить уже 1 ноября.

За некоммерческую посылку или подарок стоимостью выше 45 евро, отправленные частным лицом из Великобритании, получатель в Латвии должен будет заплатить как таможенный взнос, так и НДС. Например, если стоимость отправляемого товара составляет 100 евро, то доплачивать придётся примерно 24 евро.

Своё возмущение LNT по этому поводу выразила проживающая в Англии Марите Тера. Она называет новый порядок вымогательством, так как сложилось впечатление, что "в Латвии думают, что мы эти деньги штампуем".

Однако LNT отмечает, что это не одностороннее выдуманное Латвией требование, а единое регулирование Европейского Союза, так как после Brexit Великобритания станет третьей страной, к которой будет применена строгая таможенная процедура. В частности это затронет коммерческие посылки. За товары, приобретенные в британских интернет-магазинах и обычных магазинах, получатель в Латвии должен будет заплатить НДС уже начиная с 22 евро. Если сумма коммерческой посылки превысит 150 евро, то тут будет ещё и таможенный взнос.

"После Brexit с новыми правилами больше не будет выгодно закупаться в британских интернет-магазинах, если растаможка подорожает", - сказала LNT живущая в Манчестере Лия Баха-Кауфмане. Она принимает заказы из Латвии, некоторые товары покупает в магазинах Великобритании, пакует и отправляет в Латвию с помощью курьера сухопутных перевозок. Также на её адрес как на посредника приходят посылки из тех интернет-магазинов, которые сами не делают прямых отправлений в Латвию, но это делает Лия.

"Общая сумма этих поставок составляет около 1000 или 1500 фунтов каждый раз. И такие поставки я организую дважды в месяц", - пояснила Лия.

После Brexit условия ввозной пошлины Латвии поставят точку на коллективных посылках, считает женщина. Оказалось, что молодые мамочки из Латвии в больших количествах коллективно заказывают в Англии подгузники, так как сейчас даже со всеми расходами на наземные перевозки это будет в несколько раз дешевле, чем покупать в Латвии. Например, в британском магазине ASDA упаковка подгузников третьего размера из 98 единиц в Англии будет стоить около пяти евро, в свою очередь в Латвии - несколько десятков евро. Лия Баха-Кауфмане из Манчестера подготавливает эти коллективные заказы подгузников для отправки в Латвию.

Эмигрантка из Манчестера обеспокоена тем, что новые правила также могут поставить под угрозу организованные ей благотворительные акции. Ранее купленные английскими латышами одежды, обувь, товары гигиены и школы посылались нуждающимся семьям в сёлах Латвии. Так как эти семьи не могут индивидуально зарегистрироваться в СГД как бенефициары, выходит, что СГД будет облагать помощь налогом. Комментарий Лии Баха-Кауфмане краток: "Это было бы просто бессовестно!".

Программа также добавила, что при въезде в Латвию после Brexit личный багаж будет проверен в Рижском аэропорту. Если сумма товаров в нём превысит 430 евро, нужно будет платить таможенный налог и НДС. Соотечественница из Манчестера говорит: "Никаких больших подарков близким больше не будет! До сих пор многие в Латвию возили мобильные телефоны, планшеты и портативные компьютеры".

В Лондоне вопросы представителям СГД задало ограниченное число соотечественников, так как выездная сессия СГД была мало разрекламирована. Но в Службе сказали - не нужно волноваться, так как был создан телефон для консультаций специально для соотечественников, живущих за рубежом.