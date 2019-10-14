Домбровский: "Согласие" не поддержит бюджет следующего года, потому что он не разработан на благо жителей Латвии

Государственный бюджет 2020 года у партии "Согласие" вызывает огромное удивление, так как он не разработан на благо жителей Латвии и при помощи него правящей коалиции удалось убедить общество, что Латвия продолжает жить в кризисе, сказал Латвийскому радио лидер партии Вячеслав Домбровский.
Особенно его удивляет то, как были разделены свободно доступные средства, а это около 700 млн евро, потому что решения при принятии проекта госбюджета не нацелены на повышение благосостояния латвийцев.
"На мой взгляд, принят ряд бездарных решений, потому что невозможно было выполнить ни одного политического обещания, обмануты самоуправления и не создается впечатления, что мы как государство за 30 лет своего существования чего-то добились", - сказал политик.
Домбровский сообщил, что депутаты "Согласия" подадут свои предложения к проекту госбюджета, хотя и осознают, что они будут отклонены, однако в нынешней редакции законопроект бюджета партия не поддержит.