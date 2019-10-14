Территориальная реформа: самоуправлений может стать на три больше

На вопрос о том, будут ли краевые самоуправления, прилегающие к Лиепае, Даугавпилсу и Резекне, соответствовать критериям реформы, министр ответил отрицательно, так как ни в одном из них нет центра развития. В то же время эти самоуправления будут жизнеспособны, так как количество жителей в них достаточно - более 20 000 человек.