Территориальная реформа: самоуправлений может стать на три больше

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце не исключает возможности в ходе реформы самоуправлений сохранить для Лиепаи, Резекне и Даугавпилса статус отдельных самоуправлений. В таком случае самоуправлений после реформы будет 39, заявил агентству LETA министр.
О том, чтобы Лиепая, Резекне и Даугавпилс сохранили статус отдельных самоуправлений, намерено просить партнеров по коалиции национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK.
По словам Пуце, формируя правительство, партнеры договорились, что решения должны быть единогласными, поэтому вопрос будет обсуждаться сегодня на заседании по сотрудничеству коалиционных партий.
"Если партии достигнут такого соглашения, у министерства не будет возражений, чтобы внести уточнения в план реформы" - сказал Пуце.
На вопрос о том, будут ли краевые самоуправления, прилегающие к Лиепае, Даугавпилсу и Резекне, соответствовать критериям реформы, министр ответил отрицательно, так как ни в одном из них нет центра развития. В то же время эти самоуправления будут жизнеспособны, так как количество жителей в них достаточно - более 20 000 человек.
Завтра правительство планирует рассмотреть поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, но, если партнеры по коалиции договорятся об изменениях, проект будет уточнен.