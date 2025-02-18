Выделено 114 млн евро на строительство южной части нового Рижского центрального вокзала

Латвии до конца августа 2026 года необходимо достичь в общей сложности 229 показателей, в соответствии с чем получение финансирования разделено на несколько платежей. Сейчас ведутся работы, чтобы до конца этого года Еврокомиссии можно было подать четвертый платежный запрос на 302,1 млн евро. Всего в виде платежей от Еврокомиссии до сих пор получен 801 млн евро из доступных Латвии выделенных ФО в общей сложности 1,97 млрд евро.