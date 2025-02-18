Во вторник на заседании Совета Европейского союза (ЕС) по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) в Брюсселе были утверждены поправки к плану Фонда оздоровления Латвии (ФО), которыми предусмотрено выделение 114 млн евро на проект Rail Baltica, сообщили агентству LETA представители Министерства финансов.
Выделено 114 млн евро на строительство южной части нового Рижского центрального вокзала
Средства пойдут на продолжение строительства южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала.
Поправки предусматривают перераспределение финансирования в отношении инвестиций Министерства сообщения. Деньги на продолжение начатых на вокзале строительных работ перераспределены путем отказа от реализации проекта Рижской линии скоростного общественного транспорта за 40 млн евро и создания инфраструктуры подзарядки безэмиссионных поездов за 74 млн евро.
Теперь для продолжения строительных работ в южной части нового Центрального железнодорожного вокзала необходимо решение Кабинета министров о конкретных условиях внедрения проекта.
Кроме того, поправки предусматривают полноценное использование той части финансирования ФО, которое объективно невозможно израсходовать в соответствии с первоначальным планом. Так, перераспределение позволит осуществить новые инвестиции в повышение доступности технических вспомогательных средств для лиц с инвалидностью за 7,2 млн евро и строительство жилья с низкой арендной платой в размере 29 млн евро.
Согласно регулированию ФО, любые изменения в планах стран-участниц в связи с проектами по оздоровлению должны быть одобрены Европейской комиссией и Советом ЕС.
План ФО Латвии предусматривает проведение реформ и инвестиций в таких сферах, как климат и энергетика, в том числе транспортная инфраструктура, цифровая трансформация, сокращение неравенства, развитие инноваций и науки, сфера здравоохранения и укрепление верховенства закона. Чтобы страны ЕС могли получать деньги ФО в бюджет, прежде всего они должны реализовать реформы и проекты, достигнув определенных показателей в соответствии со своими планами ФО.
Латвии до конца августа 2026 года необходимо достичь в общей сложности 229 показателей, в соответствии с чем получение финансирования разделено на несколько платежей. Сейчас ведутся работы, чтобы до конца этого года Еврокомиссии можно было подать четвертый платежный запрос на 302,1 млн евро. Всего в виде платежей от Еврокомиссии до сих пор получен 801 млн евро из доступных Латвии выделенных ФО в общей сложности 1,97 млрд евро.
Если до сих пор был более интенсивный этап учета условий, отбора проектов и внедрения реформ, то до конца срока основной фокус будет на завершении крупных инфраструктурных объектов, трансформации энергетического сектора и развитии регионов. Кроме того, значительные вложения и работы призваны стимулировать производительность и конкурентоспособность через науку и цифровизацию, пояснили в Минфине.
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